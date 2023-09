Wegovy, Ozempic, Mounjaro. Leki na cukrzycę i otyłość wpłyną na gospodarkę i PKB?

Według Goldman Sachs otyłość jest powszechna i ma ogromny wpływ na gospodarkę

Bank szacuje, że otyłość kosztuje np. amerykański system opieki zdrowotnej 170 miliardów dolarów rocznie

Goldman Sachs szacuje, że do 2035 r. konsekwencje chronicznego stanu zdrowia spowodują spadek światowego PKB o 4 biliony dolarów

Odpowiada to PKB Niemiec w 2022 r. - czwartej gospodarki na świecie

Rośnie rynek leków odchudzających

- Nowa klasa leków odchudzających GLP-1 może to zmienić i stanowi dużą szansę dla inwestorów. Dzieje się tak dlatego, że rynek leków odchudzających był „historycznie ograniczony” – twierdzi Jenny Chang, menadżerka portfela Goldman Sachs. - To pozostawia rynek całkowicie otwarty na nowy zbiór obiecujących leków - napisał businessinsider.com.

Jak wskazuje gazeta, popularne leki to Ozempic i Wegovy firmy Novo Nordisk oraz Mounjaro firmy Eli Lilly . Pomogły otyłym pacjentom stracić ponad 20 proc. masy ciała, wytwarzając białka stymulujące uczucie sytości, co prowadzi do tego, że pacjenci jedzą mniej.

- Miesięczna dostawa zastrzyków GLP-1 kosztuje pacjentów ponad 1000 dolarów, częściowo ze względu na niechęć branży ubezpieczeniowej do oferowania ubezpieczenia leków. Może się to jednak zmienić wkrótce po tym, jak ostatnie badania wykazały, że leki te poprawiają ogólny stan zdrowia, co z czasem przekłada się na duże oszczędności dla systemu opieki zdrowotnej - przytacza gazeta za informacją Goldman Sachs.

- Badania kliniczne pokazują, że leki te zmniejszają ryzyko zawału serca i udaru mózgu – powiedział Chang. - Wydaje się, że leki te zwalczając otyłość, zwalczają choroby serca, które są główną przyczyną zgonów. Nakłada to na ubezpieczyciela obowiązek ponownego przemyślenia swojego podejścia.

Niedawne badanie przeprowadzone przez firmę Novo Nordisk wykazało, że lek Wegovy zmniejsza ryzyko zawałów serca, udarów mózgu i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych o 20%. Okazał się również obiecujący w eliminowaniu bezdechu sennego i pomaganiu w uzależnieniach, chociaż te potencjalne korzyści nie zostały jeszcze udowodnione w badaniach klinicznych.

Chang widzi, że rynek leków odchudzających wzrośnie z nieco ponad 5 miliardów dolarów w tym roku do 44 miliardów dolarów w 2030 roku, a wzrost ten powinien pomóc zwiększyć sprzedaż leków Novo Nordisk i Eli Lilly.

Na początku tego tygodnia Novo Nordisk stało się największą europejską firmą mierzoną wartością rynkową, więc inwestorzy zaczynają to dostrzegać.

- Postrzegamy leki przeciw otyłości jako jedną z największych klas leków, jakie zostaną stworzone – powiedział Chang.

