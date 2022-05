Ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Od maja kolejna refundacja

1 maja 2022 roku weszła nowa lista refundacyjna. Do refundacji dodano dwa kolejne wyroby medyczne

To igły przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczem do podskórnych iniekcji insuliny

Konkurencja powoduje spadek odpłatności dla pacjenta: najtańszy pen dla chorych na cukrzycę można wykupić już za 5,44 zł

Po raz pierwszy igły do wstrzykiwaczy pojawiły się w refundacji od 1 stycznia 2022 roku

Od maja więcej penów w wykazie, niższe dopłaty pacjentów

Od maja 2022 roku refundowane są kolejne igły do penów dla diabetyków.

Do refundacji dodano dwa kolejne wyroby medyczne - igły przeznaczone do stosowania ze wstrzykiwaczem do podskórnych iniekcji insuliny.

W majowym wykazie refundacyjnym znalazły się:

Iglessy o rozmiarach: 0,23x4 mm (32G), 0,25x5 mm (31G), 0,25x6 mm (31G) i 0,30x8 mm (30G) w opakowaniach po 100 sztuk

o rozmiarach: 0,23x4 mm (32G), 0,25x5 mm (31G), 0,25x6 mm (31G) i 0,30x8 mm (30G) w opakowaniach po 100 sztuk Easydrip Classic o rozmiarach: 0,25x5 mm (31G) i 0,30x8 mm (30G) w opakowaniach po 100 sztuk.

Pacjent może nabyć igły z 30. procentową refundacją z ograniczeniem do 4 opakowań igieł na rok.

W przypadku penów Iglessy odpłatność wynosi 5,46 zł, a EasyDrip Classic - 5,44 zł. Tym samym, kolejne produkty na liście jeszcze bardziej obniżyły poziom dopłaty pacjenta.

Igły do penów pojawiły się w refundacji po raz pierwszy na liście leków refundowanych od 1 stycznia 2022 roku.

Wtedy w wykazie znalazł się produkt:

BD Micro-Fine Plus 0,25x5 mm (31G)

BD Micro-Fine Plus 0,30x8 mm (30G)

- odpłatność: 10,50 zł

Zaś w marcu dołączył produkt:

PIC Insupen Orginal 0,25x5 mm (31G)

PIC Insupen Orginal 0,30x8 mm (30G)

- odpłatność: 5,51 zł.

