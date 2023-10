Te leki pacjenci muszą wykupić na zapas do 31 października. Lekarze apelują

Na nowej liście refundacyjnej zabraknie dapagliflozyny i kanagliflozyny, co w konsekwencji oznacza, że nie będą one uwzględnione także na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65+

Organizacje pacjentów przy poparciu klinicystów skierowały do Ministerstwa Zdrowia apel o szybki powrót wskazanych leków do refundacji

- W przewlekłej chorobie nerek flozyny mają udowodnione działanie ochronne dla nerek. Ta choroba może rozwijać się długotrwale lub bardzo dynamicznie, dlatego tym bardziej nas martwi fakt, że pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leczenia - zaznaczył Rajmund Michalski prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki

- Liczymy także na dobrą wolę zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i producenta, aby z nowym rokiem bez przeszkód pacjent mógł być leczony nowoczesnymi flozynami w ramach refundacji - podkreśliła prezes PSD Anna Śliwińska

Lekarze i organizacje pacjenckie podkreślają konieczność udania się do lekarza rodzinnego i uzyskania recepty na dodatkowe opakowania leku w celu kontynuacji leczenia

Następnie pacjenci powinni zrealizować recepty do 31 października 2023 r. - To warunek konieczny, aby w przypadku osób 65+ otrzymać leki za darmo, a inne pacjenci mogli je otrzymać w ramach refundacji - wskazują

Brak kluczowych flozyn na liście refundacyjnej

Na nowej liście refundacyjnej zabraknie dapagliflozyny i kanagliflozyny, co oznacza, że leki te nie będą również dostępne na liście bezpłatnych leków dla seniorów 65 +. Wykaz leków refundowanych uwzględniać będzie jedynie trzecią z flozyn - empagliflozynę, jednakże nie jest ona rozwiązaniem uniwersalnym, mogącym zastąpić pozostałe inhibitory SGLT-2. Przykładowo: dapagliflozyna była jedyną flozyną refundowaną dla pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, która wpływała m.in. na odsunięcie w czasie dializoterapii.

Ta sytuacja bardzo zaniepokoiła organizacje pacjentów, które przy poparciu klinicystów skierowały do Ministerstwa Zdrowia apel o szybki powrót wskazanych leków do refundacji, adresując jednocześnie obawy o to, że nie wszyscy potrzebujący zdążą udać się do lekarza w celu zaopatrzenia się w zapas leków. Brak refundowanych leków może wpłynąć na przerwanie terapii przez uboższych pacjentów zwłaszcza emerytów, co wpłynie na pogorszenie ich stanu zdrowia.

- W przewlekłej chorobie nerek flozyny mają udowodnione działanie ochronne dla nerek. Ta choroba może rozwijać się długotrwale lub bardzo dynamicznie, dlatego tym bardziej nas martwi fakt, że pacjenci będą mieli utrudniony dostęp do leczenia. Obawiamy się, że część z nich po prostu zrezygnuje z leków, co przełoży się na progresję choroby i szybsze przejście na dializy. Zostały zaledwie 2 tygodnie, aby zgłosić się do swojego lekarza i uzyskać receptę na dodatkową ilość opakowań refundowanych leków – podkreśla Rajmund Michalski prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Moje Nerki.

Jak podkreśla środowisko lekarzy, konieczne jest zabezpieczanie chorych na cały okres przejściowy poprzez wystawienie recepty na dodatkowe opakowania leków, które powinny zostać wykupione do 31 października. Takie działanie umożliwi zakup leków w dotychczasowej, obniżonej cenie.

- Polskie Towarzystwo Nefrologiczne rekomenduje zachowanie ciągłości terapii flozynami. Te leki stosowane u pacjentów z niewydolnością nerek, niewydolnością serca oraz cukrzycą chronią przed przedwczesnym zgonem – mówi prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, Prezes Zarządu Głównego PTN.

Dostęp do leczenia ratującego życie

Z wyjaśnień wynika, że flozyny to leki nowej generacji, które na samym początku odniosły sukces w leczeniu cukrzycy typu 2. Obniżają one poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie wydalania glukozy wraz z moczem (tzw. cukromocz). W późniejszych badaniach i obserwacjach wykazano ich skuteczność w kontrolowaniu ciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, w leczeniu przewlekłej choroby nerek oraz niewydolności serca.

W warunkach polskich gwarantem dostępu do leków w obniżonej cenie jest jednak decyzja Ministerstwa Zdrowia o włączeniu substancji do wykazu leków refundowanych, a dostępność jednej ze wspomnianych flozyn – dapagliflozyny, jeszcze na stan przed 1 listopada obwarowana jest restrykcyjnymi kryteriami, o złagodzeniu których środowisko lekarzy i pacjentów apeluje od dłuższego czasu we wszystkich 3 wskazaniach.

- To dla mnie osobiście trudna sytuacja, bo jako pacjent z niewydolnością serca, nadal czekam na refundację flozyn w pełnym zakresie, czyli obejmującym również chorych z łagodnie obniżoną i zachowaną frakcją wyrzutową lewej komory serca. Mam świadomość, że czas ucieka, czekanie osłabia pracę mojego serca. A takich jak ja pacjentów są tysiące. Dlatego apelujemy do Ministerstwa jako Porozumienie Organizacji Kardiologicznych o deklarację o powrocie flozyn na listę refundacyjną od 1 stycznia 2024 roku, uwzględniając jednocześnie pełne spektrum upośledzenia frakcji wyrzutowej lewej komory - podkreśla Agnieszka Wołczenko – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów "EcoSerce”.

Jak dostęp do leczenia flozynami komentuje resort zdrowia?

Podczas dyskusji o chorobach cywilizacyjnych na Forum Ekonomicznym w Karpaczu (wrzesień 2023) Minister Maciej Miłkowski wspomniał, że trwają prace nad poszerzeniem wskazań do stosowania flozyn w niewydolności serca, cukrzycy i przewlekłej chorobie nerek i jest nadzieja, że w rozszerzonych wskazaniach te leki znajdą się na listach od stycznia 2024. Natomiast z komunikatu Ministerstwa Zdrowia przy projekcie listy listopadowej, dowiadujemy się, że trwające obecnie postępowania refundacyjne wobec powyższych terapii są aktualnie na zaawansowanym etapie procedowania.

- Jako Polskie Stowarzyszenie Diabetyków zwróciliśmy się do producenta leku z prośbą o informację dotyczącą kosztu zakupu opakowania w czasie przejściowym. Wiemy, że te osoby, które nie zdążą wykupić leku w ramach refundacji będą miały gwarancję ceny maksymalnej na poziomie 54,00 zł za opakowanie leku (dapagliflozyna). My jednak liczymy także na dobrą wolę zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i producenta, aby z nowym rokiem bez przeszkód pacjent mógł być leczony nowoczesnymi flozynami w ramach refundacji - informuje Prezes PSD Anna Śliwińska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.