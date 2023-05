Ta insulina będzie znów refundowana? Rada Przejrzystości jest na tak, ale daje warunek

Rada Przejrzystości przy AOTMiT oceniła zasadność objęcia 30-procentową refundacją lek Tresiba w dla diabetyków

Uznała taki krok za zasadny w konkretnych wskazaniach, ale jest warunek

Wydała w tej sprawie stosowną opinię. Przypomnijmy, że Tresiba była refundowana do końca ub. roku

Warunek dla Novo Nordisk: obniżyć cenę

Rada Przejrzystości 10 maja opublikowała swoją opinie w sprawie w oceny leku Tresiba (insulinum degludecum) we wskazaniu dot. leczenia cukrzycy typu I i II. Uznała za zasadne ponowne objęcie refundacją tego produktu leczniczego jako leku dostępnego w aptece na receptę, w ramach istniejącej grupy limitowej 14.3 i wydawanie go za odpłatnością 30 proc. Daje jednak warunek: to obniżenie ceny leku co najmniej do poziomu poprzednich warunków refundacyjnych dla produktu Tresiba.

To insulina do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkładów 3 ml, we wskazaniach:

cukrzyca typu I u dorosłych; cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO);

cukrzyca typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży; cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO).

Insulina Tresiba jest produkowana przez Novo Nordisk. Wskazanie i opinia Rady dotyczą innej wielkości opakowania, niż wcześniej refundowanego leku (zawiera 3, a nie pięć wkładów).

