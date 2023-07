Popularny lek na odchudzanie nie do kupienia. Powodem "niespotykana dotąd skala popytu"

URPL opublikował komunikat od podmiotu Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. dotyczący leku stosowanego w terapii przeciwotyłościowej.

- Z uwagi na fakt, iż zarówno w Polsce, jak i globalnie mierzymy się z bezprecedensowym i dynamicznie rosnącym popytem na lek z grupy analogów GLP-1 występujący pod nazwą handlową: Saxenda (liraglutyd, 6 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu) zarejestrowany do leczenia otyłości, mogą występować czasowe i miejscowe utrudnienia w dostępie do leku – czytamy w komunikacie.