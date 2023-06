Nowy lek na cukrzycę w refundacji od 1 lipca 2023

1 lipca 2023 roku w życie wchodzi nowa lista leków refundowanych. Z refundacji aptecznej wycofano 33 opakowań leków, środków specjalnego

przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 40 innych.

Finansowanie uzyskało 6 substancji czynnych lub ich kombinacji. Na liście leków włączonych do refundacji jest m.in. nowy lek na cukrzycę - Vimetso firmy KRKA (Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum), który został dopuszczony do obrotu w zeszłym roku.

Jak wskazano w obwieszczeniu refundacyjnym od 1 lipca 2023 Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum – produkt Vimetso firmy KRKA, będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji.

To jest do stosowania jako uzupełnienie diety i ćwiczeń fizycznych w celu poprawy kontroli glikemii u osób dorosłych z cukrzycą typu 2:

u pacjentów, u których nie uzyskano wystarczającej kontroli glikemii po zastosowaniu chlorowodorku metforminy w monoterapii; u pacjentów już leczonych wildagliptyną w skojarzeniu z chlorowodorkiem metforminy, w postaci oddzielnych tabletek; w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy, w tym z insuliną, gdy produkty te nie zapewniają wystarczającej kontroli glikemii

To niejedyna dobra informacja dla diabetyków. Od 1 lipca 2023 do refundacji wraca również lek Tresiba firmy Novo Nordisk A/S. Produkt był refundowany do 31 grudnia 2022 roku, teraz ponownie wchodzi na listę refundacyjną.

Od 1 lipca 2023 insulinum degludecum – produkt Tresiba firmy Novo Nordisk A/S (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20 stycznia 2013 r.) będzie refundowana:

w leczeniu cukrzycy typu I u dorosłych, cukrzycy typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzyca typu 2 u dorosłych pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

w leczeniu cukrzycy typu I u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży, a także cukrzycy typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥7,5% oraz cukrzycy typu 2 u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii 2 oraz cukrzycy u dzieci powyżej 1. roku życia i młodzieży o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)

Dodajmy, że według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 2021 roku łącznie zidentyfikowano 3,6 mln pacjentów leczonych na cukrzycę.





