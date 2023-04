Lek na cukrzycę masowo wykupywany na odchudzanie. 100 tys. recept w rok. Będą limity

Posłowie z Lewicy Razem skierowali do ministra zdrowia interpelację w sprawie trudności z dostępnością leku dla chorych na cukrzycę zawierającego dulaglutyd

Lek z uwagi na właściwości odchudzające jest stosowany także przez osoby, które go nie potrzebują

- Warto przy tym podkreślić, że jest wydawany na receptę, co wśród cukrzyków budzi przekonanie, że spora grupa osób zdobywa ją w sposób nieuczciwy od lekarzy za dodatkową opłatą – czytamy

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wylicza, że w ubiegłym roku recepty refundowane i nierefundowane dla produktu leczniczego Trulicity wystawiono dla ponad 100 tys. osób

Przyznaje, że resort zdrowia chce uzyskać uprawnienie dla ministra zdrowia polegające na ograniczeniu ilości leku, jaką maksymalnie można wydać pacjentowi w określonym czasie i określonym wskazaniu w sytuacji zagrożenia brakiem dostępności produktu leczniczego

Lek na cukrzycę jest wykupywany na odchudzanie

W interpelacji posłowie wskazują, że to chorzy na cukrzycę alarmują o trudnościach w dostępie do leku zawierającego dulaglutyd.

- Ze względu na swoje właściwości odchudzające jest stosowany przez osoby, którym z medycznego punktu widzenia nie jest on potrzebny, lecz po prostu chcą szybko zrzucić zbędne kilogramy. Warto przy tym podkreślić, że lek z tą substancją czynną jest wydawany na receptę, co wśród cukrzyków budzi przekonanie, że spora grupa osób zdobywa ją w sposób nieuczciwy od lekarzy za dodatkową opłatą – czytamy w interpelacji.

Posłowie pytają resort zdrowia, czy zamierza podjąć działania związane z brakiem leków zawierających dulaglutyd, a także chcą uzyskać dane, ile osób otrzymuje receptę na wskazany lek.

100 tys. osób otrzymało receptę na lek

- W oparciu o dane zaraportowane w ZSMOPL, produkt leczniczy z substancją czynną dulaglutidum o nazwie handlowej - Trulicity jest dostępny na polskim rynku. Niemniej, lokalne niedobory leku mogą występować w niektórych aptekach, z uwagi na obserwowane w ostatnim czasie wzmożone zapotrzebowanie – wskazał w odpowiedzi wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Przyznał, że "utrudnienia w dostępności produktu leczniczego spowodowane są nadmierną konsumpcją, wynikającą głównie z przepisywania leku przez lekarzy dla pacjentów poza wskazaniami rejestracyjnymi jako panaceum na redukowanie masy ciała". Jednak podkreślił przy tym, że to czynniki, na które minister zdrowia nie ma wpływu.

Z uwagi na doniesienia o utrudnionej dostępności leku Trulicity, minister zdrowia podjął decyzję o umieszczeniu preparatu w obwieszczeniu w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miłkowski podał przy tym, że na rynku aptecznym są dostępne inne leki należące do tej samej grupy leków, ale wybór terapii zależy od lekarza prowadzącego leczenie.

- W odniesieniu do zapytania w zakresie liczby osób, które otrzymały receptę na lek z substancją dulaglutyd w 2022 roku, na podstawie danych przekazanych ze strony Centrum e-Zdrowia, Minister Zdrowia wskazuje, iż łącznie w zakresie recept nierefundowanych i refundowanych dla produktu leczniczego Trulicity we wszystkich dostępnych dawkach wystawiono recepty dla ponad 100 tys. osób – wymienił.

Wiceminister dodał, że resort szykuje zmiany, które mają przeciwdziałać problemom z dostępnością leków. M.in. w tym celu została przygotowana i jest obecnie procedowana nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

- Zaproponowane w projekcie zmiany to, w pierwszej kolejności, obowiązek wnioskodawcy, ubiegającego się o decyzję refundacyjną, złożenia zobowiązania dotyczącego zapewnienia dostaw na poziomie wynikającym z rzeczywistych potrzeb pacjentów. Rozwiązanie to odpowiada na jedną z głównych bolączek systemu jaką jest zbyt mała wielkość dostaw leków deklarowanych przy ubieganiu się o refundację i następnie dostarczanych do systemu w ramach refundacji – wyjaśnia Miłkowski.

- Kolejnym rozwiązaniem jest uzyskanie przez Ministra Zdrowia uprawnienia polegającego na ograniczeniu, w drodze obwieszczenia, ilości jaką maksymalnie można wydać danemu pacjentowi w określonym czasie lub w określonym wskazaniu w sytuacji zagrożenia brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktu leczniczego umieszczonego w obwieszczeniu zawierającym listę leków. Projekt został zatwierdzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i skierowany do dalszych prac – dodaje.

