Koronawirus. 7 marca. Ile zakażeń i zgonów? Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. 7 marca. - Mamy 5 585 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia

Na oddziałach covidowych przebywa 9 517 chorych z COVID-19, w tym 620 pod respiratorami

Od wielu dni utrzymuje się tendencja spadkowa w liczbie zakażeń. Wczoraj potwierdzono 7 697 przypadków SARS-CoV-2. Najwięcej z województw mazowieckiego (1483), wielkopolskiego (1117) i kujawsko-pomorskiego (646)

W związku ze spadkiem liczby zakażeń Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił koniec finansowania części świadczeń covidowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ma to nastąpić 31 marca

Do tej samej daty będą wypłacane dodatki covidowe dla personelu medycznego zaangażowanego w walkę z pandemią

Koronawirus. 7 marca. Zakażenia i zgony

- Mamy 5 585 (w tym 549 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało 7 marca Ministerstwo zdrowia.

Najwięcej nowych zakażeń jest województw:

mazowieckiego (1081),

wielkopolskiego (654),

kujawsko-pomorskiego (602),

zachodniopomorskiego (427),

dolnośląskiego (402),

pomorskiego (349),

małopolskiego (306),

lubuskiego (297),

śląskiego (283),

łódzkiego (279),

warmińsko-mazurskiego (255),

lubelskiego (245),

świętokrzyskiego (122),

podlaskiego (87),

opolskiego (82),

podkarpackiego (48).

66 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, 6 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 747 322/112 551 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Na oddziałach covidowych ponad 9,5 tys. chorych z COVID-19

7 marca na oddziałach covidowych przebywa 9 517 chorych z COVID-19, w tym 620 pod respiratorami.

Łącznie w systemie zabezpieczone są 22 682 łóżka covidowe oraz 2 004 respiratory.

Według danych resortu zdrowia kwarantanną objętych jest 59 973 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 5 132 682.

Koniec dodatków covidowych i szpitali tymczasowych

Nie oznacza to zupełnego zakończenia finansowania świadczeń covidowych.

Koszty szczepień przeciwko COVID-19 oraz rehabilitacji pocovidowej nadal będą pokrywane z tego funduszu, także po 31 marca 2022 roku. Natomiast leczenie pacjentów z COVID-19 (po 31 marca 2022 roku) będzie realizowane już w ramach standardowych umów z NFZ.

Ponadto z końcem marca kończą się dodatki covidowe dla medyków.

- W związku z poleceniem Ministra Zdrowia dodatki covidowe będą obowiązywały do 31 marca 2022 roku. Dyrektorzy szpitali II poziomu zabezpieczenia covidowego muszą dostarczyć informacje o wysokości dodatku covidowego, za okresy od 1 stycznia do 31 marca br., dla uprawnionych pracowników, najpóźniej do końca maja 2022 roku - przekazał w komunikacie NFZ.







