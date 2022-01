Koronawirus. 10 stycznia. Nowe dane z Ministerstwa Zdrowia. Ile zakażeń i zgonów?

Koronawirus. 10 stycznia. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? - Mamy 7 785 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia zmarło 19 osób. W tym 5 z powodu COVID-19, natomiast 14 miało choroby współistniejące.

W szpitalach przebywa 18 160 pacjentów z COVID-19, w tym 1790 pod respiratorami

Dodajmy, że zespół cypryjskich naukowców odkrył nową mutację koronawirusa SARS-CoV-2. Deltakron ma cechy omikrona i delty

Koronawirus. 10 stycznia. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów?

Ostatniej doby wykonano 54 783 testów na koronawirusa.

10.01.2022 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (1513),



małopolskiego (1038),



śląskiego (945),



dolnośląskiego (671),



pomorskiego (563),



wielkopolskiego (548),



łódzkiego (421),



podkarpackiego (349),



zachodniopomorskiego (300),



kujawsko-pomorskiego (275),



lubelskiego (256),



opolskiego (250),



warmińsko-mazurskiego (194),



świętokrzyskiego (174),



lubuskiego (169),

podlaskiego (55)

64 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Koronawirus w Polsce. Zajętych jest prawie 1800 respiratorów

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia 10 stycznia w szpitalach przebywa 18 160 pacjentów z COVID-19, w tym 1790 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie są obecnie 30 830 łóżka covidowe oraz 2805 respiratory.

Według najnowszych danych kwarantanną objętych jest 140 355 osób. Liczba ozdrowieńców to 3 734 338.

Bilans koronawirusa. Liczba zakażonych koronawirusem to obecnie 4 220 984. Odnotowano 99 761 zgonów.

Przerażające prognozy na piątą falę pandemii

Z danych opublikowanych przez badaczy z grupy MOCOS wynika, że do końca stycznia średnia liczba zachorowań w Polsce wzrośnie do poziomu ponad 108 tys. przypadków dziennie.

Siedmiodniowa średnia liczba zdiagnozowanych zakażeń w Polsce zacznie gwałtownie rosnąć w połowie stycznia. 14 stycznia średnia wzrośnie z poziomu ok. 12 tys. zakażeń do średniej wynoszącej ok. 16 tys. Kolejne dni przyniosą wzrosty średniej o kilka tysięcy przypadków.

Bardzo niepokojąco wygląda również prognoza dotycząca liczby zgonów osób z COVID-19: tygodniowa średnia będzie malała do 15 stycznia, ale niestety od tego dnia zacznie rosnąć. 28 i 29 stycznia dziennie ma umierać ponad 680 zakażonych osób.

