Cukrzyca: refundowany system dla diabetyków tylko przez internet. Jest apel do ministra

Szerokie środowisko organizacji pacjentów popierane przez lekarzy i pielęgniarki przesłało pismo do Ministerstwa Zdrowia

Prosi w nim o zmianę zasady zakupu urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi

Apeluje, aby aby urządzenia można było kupić także w aptekach

Systemy dla diabetyków tylko przez internet

Od stycznia br. rozszerzona została refundacja systemów do ciągłego monitorowania glikemii typu flash FGM – FreeStyle Libre dla szerokiej grupy pacjentów. Przeniosło opiekę nad osobami z cukrzycą w Polsce na zupełnie nowy poziom. Jednak ze strony pacjentów do organizacji diabetologicznych docierają coraz częściej skargina problem z ich dostępnością. Dlatego, wraz z konsultantami krajowymi, przygotowały i przesłały pismo do Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia właśnie w tej sprawie. Czego się domagają?

- Na podstawie obserwacji z pierwszego kwartału 2023 r. możemy śmiało stwierdzić, że obecny sposób dystrybucji wyłącznie przez Internet znacznie utrudnia, a niekiedy wręcz uniemożliwia dokonanie zakupu. Pacjenci zgłaszają, że nie mogą zrealizować wszystkich swoich potrzeb w aptece, do której odruchowo kierują się wychodząc od lekarza z receptami na leki i zleceniami na czujniki FGM. Pacjent w aptece dowiaduje się, że nie ma możliwości realizacji zlecenia, a jedyną drogą kupna czujnika jest internet, co samo w sobie nie jest takie proste - wyjaśniają sygnatariusze pisma.

Jak tłumaczą, nie każdy porusza się wystarczająco sprawnie w cyfrowym świecie i nie każdy ma wśród bliskich osobę, która mogłaby pomóc w złożeniu zamówienia w internetowym sklepie.

- To powoduje, że pacjent z cukrzycą może zostać bez możliwości korzystania z tych jakże dobroczynnych urządzeń. Nawet jeśli pacjentom uda się zamówić system przez Internet, kolejnym problemem jest często rozpoczęcie użytkowania urządzenia. Pacjenci nie są praktycznie przeszkoleni z wiedzy o systemie, nierzadko nie mają w pobliżu nikogo, kto wytłumaczyłby, co zrobić z tym sprzętem, aby działał właściwie, nie odklejał się i dobrze pokazywał wyniki, a raczej nie będą umawiać się w tym celu na kolejną wizytę lekarską - wskazują w liście do wiceministra.

Problem z dostępnością dla wykluczonych cyfrowo i starszych

Producent udostępnia na swojej stronie internetowej filmy instruktażowe, ale to nie rozwiewa wszystkich wątpliwości pacjentów.

- Dlatego dodatkową zaletą możliwości nabycia FGM w aptece byłoby to, że przy zakupie pacjent mógłby w razie potrzeby skonsultować z farmaceutą zasady użytkowania systemu. Później pacjent już się wszystkiego nauczy, ale początkowe trudności w obsłudze mogą być na tyle duże, że czujnik może się zmarnować - piszą autorzy listu. - Pomoc farmaceuty byłaby na tym wstępnym etapie bardzo wartościowa. Mając na uwadze powyższe, dla pacjentów niezrozumiałym jest dlaczego nowoczesne systemy monitorowania glikemii nie są dostępne w aptekach.

Dlatego środowisko organizacji diabetyków zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o pomoc w skierowaniu systemów FGM do sprzedaży także w aptekach.

- Wiemy, że wsparcie ze strony Ministerstwa jest na to jedyną szansą, ponieważ tylko Ministerstwo Zdrowia może zmienić aktualny model dystrybucji produktu - podkreślają autorzy pisma.

Przytaczają też przykłady innych państw: we Francji pacjenci mogą kupić czujniki FGM w aptekach , w czym pomogło właśnie tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

List do Maciej Miłkowskiego sygnowali:

