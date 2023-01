Cukrzyca. Chorzy pomoc znajdą również w aptece. "Farmaceuci mają odpowiednie kompetencje"

Jak przypomina, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków cukrzyca należy do jednych z najpoważniejszych chorób XXI wieku. Świadczy o tym, chociażby fakt, że ONZ uznaje ją za epidemię, choć nie jest chorobą zakaźną. Niepokojące są także liczby – w 1980 roku chorych na cukrzycę było 108 milionów na świecie, a w 2014 roku było już 422 milionów.

Co więcej, jak wskazuje raport "NFZ o zdrowiu. Cukrzyca" (z 2019 roku), w Polsce w 2025 roku zachorowalność na cukrzycę może wzrosnąć o 7 proc. w stosunku do 2018 roku, kiedy chorowało 2,9 mln dorosłych osób – przytacza PSD.

Bardzo ważną rolą w terapii chorych na cukrzycę odgrywają farmaceuci, ponieważ jako pierwsi mogą dostrzec niepokojące sygnały związane z cukrzycą oraz mogą nakłonić do badań.

- Problemem w Polsce jest późna wykrywalność cukrzycy. Nieocenione jest więc czujne oko farmaceuty, który może połączyć fakty i nakłonić do zbadania poziomu cukru. Jeśli pacjent w aptece wspomina np. o nadmiernym pragnieniu, częstym oddawaniu moczu, wzmożonej senności, a dodatkowo zmaga się z otyłością czy nadciśnieniem, mogą to być objawy sygnalizujące rozwijającą się cukrzycę typu 2 – podkreśliła w komunikacie Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

PSD przypomina, że początkowe etapy terapii cukrzycy u pacjentów wywołuje wiele wątpliwości, dlatego tak pomocni są farmaceuci, do których można się zwrócić w razie obaw i pytań.

- Pacjenci mają dużo leków i mogą się w nich gubić. Czasami dochodzi do sytuacji, że ktoś przyjmuje podwójne dawki tej samej substancji pod różnymi nazwami handlowymi. Rolą farmaceuty jest więc czujność. Może on podpowiedzieć, jak przechowywać leki i jak je przyjmować. To szczególnie ważne dla osób starszych – przypomina prezes PSD.