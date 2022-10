Cukrzyca: 7 tysięcy amputacji u chorych. Polska nadal nie radzi sobie z tym problemem

Cukrzyca to nie tylko problem stężenia glukozy we krwi, ale również czynników ryzyka, które determinują rozwój choroby oraz powikłań

W tej chwili dominują powikłania sercowo-naczyniowe, również choroby nowotworowe, niewydolność narządów oraz powikłania geriatryczne

W Polsce jednym z problemów w diabetologii jest zespół stopy cukrzycowej. Rocznie wykonuje się ok. 7 tys. amputacji u chorych na cukrzycę

W roku 2030 będziemy mieli ponad 4 mln chorych na cukrzycę

- Cukrzyca to nie tylko problem stężenia glukozy, ale z jednej strony czynników ryzyka, które determinują rozwój choroby, a z drugiej jej następstw: uszkodzenia wzroku, nerwów, nerek, układu sercowo-naczyniowego czy ryzyka amputacji - wymieniał prof. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy w zakresie diabetologii.

Tematyka ta była prezentowana na warsztatach zorganizowanych przez resort zdrowia na temat sytuacji polskiej diabetologii na tle europejskich standardów postępowania (Warszawa, 3 października 2022r.).

Cukrzyca jest dziś powszechną chorobą. Ile osób na nią choruje? Prof. Strojek podał m.in. wyniki badania w z jednej z dzielnic Rudy Śląskiej: - To, co jest niepokojące, to fakt, że duża grupa osób ma nierozpoznaną cukrzycę. Generalnie w populacji ludzi dorosłych choruje 8 procent, a drugie tyle ma cukrzycę - poinformował.

Choroba dotyczy przede wszystkim ludzi starszych - co piąta osoba po 60 roku życia ma cukrzycę. Pokazują to również dane NFZ - na łączną liczbę ponad 2 mln osób chorych na cukrzycę, ponad połowa to osoby powyżej 60 roku życia.

Jeśli chodzi o dynamikę zachorowań, to takie porównanie jest możliwe dzięki m.in. analizom wykonanym przez Zespół Epidemiologii Cukrzycy Polskiej Akademii Nauk. Eksperci przeanalizowali liczbę osób korzystających z opieki diabetologicznej dwukrotnie: w 2013 i 2017 roku. Dane wskazują na wzrost o 2,5 procenta.

- Jeżeli ta dynamika się utrzyma, w roku 2030 będziemy mieli ponad 4 miliony chorych - ocenia prof. Strojek.

Zespół stopy cukrzycowej to nadal nie jest rozwiązany problem

Cukrzyca to z jednej strony podwyższony poziom stężenia glukozy we krwi, ale ważne są też konsekwencje kliniczne w postaci uszkodzenia wzroku, nerek, układu sercowo-naczyniowego, układu nerwowego, zarówno obwodowego, jak i autonomicznego

- Problemy diabetologii ewoluowały, począwszy od śpiączek, z którymi uporaliśmy się 100 lat temu, kiedy odkryto insulinę, potem pojawiły się powikłania infekcyjne ze względu na niedoskonały sposób wyrównania cukrzycy na początku leczenia - mówił diabetolog.

Schyłkowa niewydolność nerek czy śpiączka cukrzycowa zeszły na dalszy plan i obecnie nie są dominującym powikłaniem. W tej chwili dominują powikłania sercowo-naczyniowe, również choroby nowotworowe, niewydolność narządów oraz powikłania geriatryczne.

- Jeśli chodzi o prowadzenie cukrzycy, możemy wyróżnić 4 etapy - mówił ekspert: - Powinniśmy wcześniej identyfikować osoby, które mają cukrzycę, wprowadzać interwencje w postaci modyfikacji stylu życia, również farmakoterapii. Zaś prowadząc chorych należy stale monitorować stężenie glukozy we krwi, jak i czynniki ryzyka.

Jak dodał prof. Strojek, jednym z problemów w diabetologii, który stanowi "piętę achillesową" opieki, jest problem zespołu stopy cukrzycowej. Mimo że w ostatnim pięcioleciu dokonał się istotny postęp w leczeniu, mamy nowe leki dostępne dla polskich pacjentów, w dalszym ciągu problem stopu cukrzycowej nie został rozwiązany.

Do NFZ został złożony program leczenia zespołu stopu cukrzycowej, jednak jeszcze jest procedowany.

W Polsce nadal wykonuje się ok. 7 tys. amputacji u chorych na cukrzycę. W naszym kraju istnieje problem kompleksowego leczenia ran przewlekłych I i II - w bardzo niewielkim stopniu tym programem są objęci chorzy na cukrzycę. Program jest tak skonstruowany, że niewiele podmiotów podejmuje się jego realizacji.

Obecnie chorzy na cukrzycę są rozmieszczeni między podstawową opieką zdrowotną, której zadaniem jest diagnostyka cukrzycy oraz prowadzenie chorych na lekach doustnych, a opieką specjalistyczną przy bardziej zaawansowanych postaciach cukrzycy. Są to chorzy leczeni insuliną i z istotnymi powikłaniami.

Od 1 października 2022 roku działa program opieki koordynowanej nad chorymi na cukrzycę, który zakłada, że pacjent prowadzony w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej będzie raz do roku kierowany na konsultację specjalistyczną, gdzie na podstawie aktualnych wyników badań zostanie zaproponowany dalszy sposób postępowania. Istotną rolę w tym programie ma koordynator, który będzie kierować chorymi.

