Choruje 1 na 10 dorosłych na świecie. W Polsce cukrzycę ma ponad 3 mln osób

Jak wskazują dane, 1 na 10 dorosłych osób na świecie choruje na cukrzycę, z czego około 90 proc. z nich ma rozpoznaną cukrzycę typu 2 . Minione lata uwypukliły narastający problem z chorobą cukrzycową, która uruchamia reakcję łańcuchową innych chorób, także w Polsce tę chorobę diagnozuje się u coraz młodszych osób.

Wyróżniamy cukrzycę typu 1 i 2, jednak warto pamiętać, że istnieje także cukrzyca typu 3, cukrzyca ciążowa i inne, rzadziej występujące typy. Każdy typ w inny sposób alarmuje organizm o rozwijającej się chorobie oraz wymaga różnego rodzaju leczenia.

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 3

Rozwój medycyny spowodował, że mamy możliwości realizowania wczesnej diagnostyki samej cukrzycy oraz chorób wynikających z powikłań cukrzycowych. Sama choroba to początek reakcji łańcuchowej, która uruchamia problemy m.in. z sercem, a także z nerkami.

- Kluczową rolą organizacji pacjentów jest edukacja szerokiego grona społeczeństwa na temat cukrzycy oraz jej powikłań i skutków. To bardzo groźna choroba, której nie wolno ignorować ani bagatelizować. Ruch, zdrowe odżywianie, ale także dostępność do nowoczesnych terapii – to wszystko wpisuje się w tegoroczne hasło "Cukrzyca: znaj ryzyko, bądź odpowiedzialny!" – podkreśliła w komunikacie prasowym Anna Śliwińska, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. - Obserwujemy ogromny skok, jeśli chodzi o refundowane terapie, ale także wiemy, że nie wszystkie leki są obecnie dostępne dla wszystkich pacjentów. Czekamy aż flozyny powrócą na listy refundacyjne, bo wiemy, że w całościowy sposób zabezpieczają pacjentów w 3 wskazaniach: cukrzycy, niewydolności serca oraz w przewlekłej chorobie nerek - dodała.