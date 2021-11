Rzecznik MZ: 70 proc. nadmiarowych zgonów. "Epidemia uderzyła w schorowane społeczeństwo"

Mamy ok. 70 proc. nadmiarowych zgonów - mówił Wojciech Andrusiewicz

W ocenie rzecznika resortu zdrowia to niekoniecznie utrudniony dostęp do leczenia jest powodem nadmiarowych zgonów

Społeczeństwo jest schorowane, więc liczba zakażeń i zgonów rozkłada się inaczej - zaznaczył

Nadmiarowe zgony? To schorowane społeczeństwo gorzej reaguje

Na antenie Radia Plus rzecznik resortu zdrowia odniósł się do kwestii nadmiarowych zgonów. Wbrew pozorom ich przyczyną - jak twierdził - nie utrudniona dostępność do lekarzy w czasie pandemii, ale stan społeczeństwa, który "zastała" epidemia.

- Jeżeli fala epidemii uderza w zdrowe społeczeństwo, skala zakażeń i skala zgonów wygląda zupełnie inaczej, niż kiedy fala epidemii uderza w społeczeństwo schorowane - zaznaczył Andrusiewicz.

Rzecznik resortu zdrowia zwrócił uwagę na zestawienie Polski i innych krajów Europy pod kątem zapadalności na różne choroby, w tym nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, otyłość i cukrzycę.

- W tym zakresie odstajemy od reszty Europy - przyznał Wojciech Andrusiewicz. - Niestety nie dbamy o swoje zdrowie i jeżeli następuje epidemia, przekłada się bezpośrednio na ten stan zdrowia, w którym nas zastała - dodał.

- Jeżeli palimy nadmiarowo papierosy - a tu odbiegamy od reszty Europy, która już dawno z tych papierosów wychodzi, to wówczas epidemia nasila się - podkreślił.

70 proc. nadmiarowych zgonów - z powodu COVID-19

Andrusiewicz poinformował, że w Polsce blisko 70 proc. zgonów w czasie pandemii jest bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z COVID-em.

- Jeżeli do czerwca tego roku od początku fali epidemii mieliśmy w granicach 140 tys. nadmiarowych zgonów, to ponad 100 tys. było bezpośrednio lub pośrednio związanych z COVID-em, ale podkreślam: niestety stan naszego zdrowia sprzed epidemii przekłada się na to, jak w epidemii wyglądają hospitalizacje, jak wyglądają zgony. Tu od średniej środkowoeuropejskiej nie odbiegamy - podsumował rzecznik MZ.

Andrusiewicz poinformował, że przeprowadzane badania wskazują na utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej w szczytach epidemii.

- Ale niestety gros problemów z tą dostępnością leży po stronie pacjenta, a nie po stronie systemu ochrony zdrowia, ponieważ pacjenci w pierwszych falach przerazili się epidemią i przerazili się tym, że mogą zakazić się u lekarza, stąd rzadsze wizyty - mówił Andrusiewicz.

Będą 22 szpitale tymczasowe

Rzecznik resortu zdrowia przekazał, że obecnie otwartych jest 18 szpitali tymczasowych. Poinformował również o dalszych planach resortu.

- Otwieramy wkrótce szpital w Płocku i jeszcze w tym miesiącu zostanie uruchomiony Szpital Narodowy - mówił rzecznik MZ. Dodał ponadto, że resort szykuje dwa kolejne szpitale tymczasowe.

