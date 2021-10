Rekord zachorowań na grypę w Polsce. A to dopiero początek sezonu

Padł rekord zachorowań na grypę - pisze "Dziennik Gazeta Prawna"

We wrześniu chorych na grypę było niemal dwa razy więcej niż rok temu

Tegoroczny wynik był większy również niż ten sprzed dwóch lat - mimo że wtedy nie zmagaliśmy się jeszcze z pandemią

Dwa razy więcej zachorowań na grypę r/r

Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", 369,3 tys. Polaków zachorowało na grypę we wrześniu tego roku - to wynik wyższy od zeszłorocznego (191,4 tys.) oraz tego sprzed dwóch lat (287 tys.), kiedy - co zostało podkreślone - jeszcze nie było pandemii COVID-19.

To dane z raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego, z którego wynika również, że w największym stopniu chorują dzieci: w tym roku zachorowało aż o 149 proc. więcej dzieci do 4. roku życia, natomiast w porównaniu z wrześniem 2019 r. jest to wzrost o 42 procent.

Grypa "to bomba z opóźnionym zapłonem"

Pierwsze miejsce wśród liczby chorych zajmują osoby w wieku 15-64 lata - zachorowało prawie 146 tys. osób z tej grupy, co daje o 63 proc. wyższy wynik niż rok temu. To również więcej o 20 proc. niż dwa lata temu. Drugie miejsce zajmują dzieci do 4. roku życia, trzecie zaś - z przedziału 5-14 lat.

Lekarze - jak pisze DGP - porównują grypę do "bomby z opóźnionym zapłonem". Dodają, że najbardziej zagrożone skutkami ubocznymi choroby są niemowlęta do 2. roku życia i osoby w wieku powyżej 65 lat. Grożą im długofalowe skutki choroby. Jak podkreślają amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób, to właśnie dzieci poniżej 5. roku życia mają wciąż niewykształcony układ odpornościowy - a zwłaszcza te do 2,2 lat - więc ich organizmy mogą m.in. odwodnić się z powodu gorączki towarzyszącej grypie.

Odnotowano spadek zakażeń na choroby grypopodobne na Warmii i Mazurach