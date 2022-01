Pulsoksymetr w COVID-19 może uratować życie. Jak to działa i komu przysługuje za darmo?

Pulsoksymetr to urządzenie, które mierzy poziom saturacji, czyli poziom natlenienia krwi. Jego używanie jest zalecane w COVID-19

Urządzenie jest elementem przedszpitalnej opieki nad pacjentem w ramach programu PulsoCare

Polski rząd przygotował pulsoksymetry dla osób po 55. roku życia, które przydzielane są automatycznie

W razie potrzeby mogą jednak zdobyć je również młodsze osoby

Pulsoksymetr. Co to jest?

Pulsoksymetr to urządzenie, które informuje pacjenta o stanie natlenienia - czy też nasycenia tlenem - krwi tętniczej, tzw. saturacji. Optymalna saturacja u zdrowego człowieka plasuje się na poziomie 95-100 procent.

Pulsoksymetr. Zalecenia do stosowania:

wykonywanie pomiarów po kilku minutach odpoczynku;

umycie rąk przed wykonaniem pomiarów;

wykonywanie pomiarów w pozycji siedzącej;

brak lakieru na paznokciach i skrócone paznokcie;

w pełni suche dłonie;

nieporuszanie palcami podczas pomiarów;

badanie się co kilka godzin zgodnie z zaleceniami.

Pulsoksymetr przy COVID-19. Jak to działa?

W przypadku zachorowania na COVID-19 i przebywania w izolacji domowej dokonywanie pomiarów saturacji pomaga oszacować moment pogorszenia stanu zdrowia. Zalecane jest również systematyczne monitorowanie poziomu saturacji, pomiary tętna i temperatury oraz obserwacja objawów chorobowych.

W przypadku niepokojącego wyniku, odczyt z pulsoksymetru wysyłany jest do specjalnie powołanego centrum zajmującego się monitorowaniem odczytów. Wówczas następuje kontakt z konsultantem bądź lekarzem.

Pacjenci bez smartfona lub dostępu do internetu mogą przekazywać wyniki pomiarów z pulsoksymetru telefonicznie pod numerem całodobowej infolinii: 22 256 53 23.

Aby przekazać wynik, należy:

wybrać numer i postępować zgodnie z usłyszaną instrukcją,

następnie podać swoje dane i aktualne wyniki pomiarów pulsoksymetrem.

Ważne, by dzwonić wyłącznie z numeru telefonu podanego w formularzu rejestracyjnym.

Pulsoksymetr za darmo. Dla kogo?

Każdej osobie, która ukończyła 55 lat i ma pozytywny wynik testu na koronawirusa, listonosz dostarcza pulsoksymetr bez dodatkowych czynności.

Następuje to w ciągu 24 godzin od wpisania pacjenta do systemu, jeżeli dane zostały wprowadzone przed godz. 18 danego dnia. W przypadku wpisu do systemu w dniach wolnych, pulsoksymetr zostaje wysłany w najbliższym dniu roboczym, ale listonosz może przynieść go także w sobotę.

Młodsze osoby również mogą otrzymać pulsoksymetr, jednak muszą zgłosić chęć jego otrzymania. Pacjenci, którzy nie ukończyli 55. roku życia, w celu otrzymania pulsoksymetru powinny wypełnić formularz, w którym należy podać PESEL, dane adresowe i numer telefonu komórkowego. Ponadto wymagane są:

data rozpoczęcia izolacji domowej;

data zakończenia izolacji domowej (kiedy pacjent ma przed sobą jeszcze co najmniej 7 dni izolacji domowej);

dane osoby do kontaktu w przypadku zagrożenia;

informacja o mieszkaniu w samotności (jeśli jest taka sytuacja).

Formularz dostępny jest pod adresem https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.html.

Osoby, które dysponują własnym pulsoksymetrem, mogą zgłosić za pomocą tego samego formularza chęć przystąpienia do programu PulsoCare. Do programu może zgłosić pacjenta również lekarz rodzinny.

Ważne dane kontaktowe dla pacjentów:

22 735 39 40 - całodobowa Infolinia Domowej Opieki Medycznej dla Pacjentów (całodobowa): zdalne monitorowanie pacjentów z COVID-19 w ramach programu Domowa Opieka Medyczna;

(całodobowa): zdalne monitorowanie pacjentów z COVID-19 w ramach programu Domowa Opieka Medyczna; pomoc@pulsocare.com - pacjenci, którzy nie dostali pulsoksymetru, zgłaszają ten fakt pod ten adres;

- pacjenci, którzy nie dostali pulsoksymetru, zgłaszają ten fakt pod ten adres; 792 654 100 - infolinia do zwrotu pulsoksymetru (godz. 8-18);

- infolinia do zwrotu pulsoksymetru (godz. 8-18); 790 544 988 - infolinia wsparcia technicznego (6-22), zgłoszenia problemów z instalacją lub działaniem aplikacji PulsoCare.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.