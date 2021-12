Prof. Matyja: przegraliśmy czwartą falę. "Niezaszczepieni demolują niewydolny system"

Czytaj: 1 stycznia nowe zasady rozliczania składek zdrowotnych. Składkę za grudzień można odliczyć, ale jest warunek

Jest projekt ustawy o zawodzie ratownika oraz samorządzie ratowników medycznych

Koronawirus. 15 grudnia. Rekordowa liczba zgonów

Gościem wtorkowego (14 grudnia) wydania Popołudniowej rozmowy w RMF FM był prof. Andrzej Matyja. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej komentował obecną sytuację epidemiczną w kraju.

- Niektórzy ludzie, którzy ciężko przeszli COVID-19, dalej nie są przekonani do szczepień. Dla nas, lekarzy, to jest szok. Być może popełniliśmy błąd, nie mówiąc ludziom, co ich czeka, jeśli się nie zaszczepią – wyjaśnił prof. Matyja.