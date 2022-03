Prof. Czech: musimy zaszczepić tych wszystkich ludzi, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny

Prof. Marcin Czech: wydaje mi się, że nowelizację ustawy o refundacji leków trzeba odłożyć. Po prostu są inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia w tej chwili

Nie sądziłem, że kiedyś z moich ust Państwo to usłyszą. Wydaje mi się, że nowelizację ustawy o refundacji leków trzeba odłożyć. Po prostu są inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia w tej chwili - powiedział prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego podczas dyskusji o polityce lekowej w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

Tematem tegorocznego spotkania był zagadnienia dotyczące Funduszu Medycznego, innowacji w obszarze profilaktyki i leczenia COVID-19, ustawy refundacyjnej i badań klinicznych. Poruszono również wątek konfliktu zbrojnego w Ukrainie i aktywności branży farmaceutycznej w obszarze pomocowym.

- W kontekście nowelizacji ustawy, tym co jest teraz punktem dużo ważniejszym, to bezpieczeństwo lekowe, o którym mówił pan prezes PZPPF, Krzysztof Kopeć - kontynuował prof. Czech.

- Cieszy też to, że u Pana Prezydenta w radzie ds. ochrony zdrowia ostatnio odbyły się dwa ważne spotkania z wieloma ważnymi interesariuszami. Przygotowywana jest publikacja z tych spotkań. Myślę, że bardzo wartościowa pozycja dotycząca bezpieczeństwa lekowego i suwerenności lekowej. To ma znaczenie strategiczne i geopolityczne. To powinno absolutnie wybrzmieć - dodał.

Przypomniał pojawiające się oceny, że "leki są trochę jak broń w tych trudnych czasach w sensie ich niezbędności".

- Odkładając nieco ustawę refundacyjną, pomoże nam to dobrze spojrzeć w przyszłość, o czym mówiła Nienke Feenstra, żeby za 10 lat ta ustawa była nadal aktualną, dobrą regulacją ze stanem prawnym, który służy wszystkim stronom, a nikomu nie przeszkadza - ocenił ekspert.

Choroby zakaźne przyjadą z uchodźcami

Jego zdaniem, kolejna ważna sprawa to obciążenie systemu ochrony zdrowia. Będzie dużo uchodźców, ale pewnie nie będzie wśród nich lekarzy i pielęgniarek, bo oni zostaną u siebie.

- I sprawa epidemiologii, o czym mówił prof. Miłosz Parczewski. Proszę pamiętać, że na Ukrainie były przypadki polio i gruźlicy wielolekoopornej. To jest coś, co trafi razem z uchodźcami wojennymi do nas, ponieważ zawsze była źle leczona - przypomniał prof. Czech.

Dodał: - My mamy znakomity system leczenia nosicieli wirusa HIV, leczenia Aids. Na Ukrainie on nie istnieje. I również od tej strony choroby zakaźnej musimy spodziewać się komplikacji. I nikt tego nie wie, ale pewnie ok. 40 procent populacji ukraińskiej jest zaszczepiona według ukraińskiego kalendarza szczepień. To oznacza, że raczej prędzej niż później musimy zaszczepić tych wszystkich biednych ludzi, którzy uciekają przed okrucieństwem wojny.

- Trzeba robić rzeczy najważniejsze, podstawowe, o nich dzisiaj rozmawialiśmy. Z nadzieją, że pojawi się światło i Europa zacznie wracać do tej normalności i do pokojowej koegzystencji. Bo jak widać pokój nie był dany Europie na zawsze - dodał.

W sesji brali udział:

prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiczne, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019

Nienke Feenstra, prezes zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Michał Kaźmierski, dyrektor generalny na Polskę oraz Kraje Bałtyckie, Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Krzysztof Kopeć, prezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Kamila Malinowska, dyrektor Biura Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

prof. Miłosz Parczewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Wkrótce pełna relacja z tego spotkania.

