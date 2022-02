Problemy z Internetowym Kontem Pacjenta i testami na koronawirusa

Korzystając ze skierowań na testy na koronawirusa w Internetowym Koncie Pacjenta można napotkać na problemy

Dotyczy to przede wszystkim wielodzietnych rodzin, które chcą zarejestrować się do punktu wymazowego

Do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego wpłynęła interpelacja poselska w sprawie IKP

Internetowe Konto Pacjenta. Problemy techniczne

Posłanki Iwona Michałek oraz Magdalena Sroka wskazują w interpelacji, że "coraz więcej pacjentów nie korzysta już ze skierowań wystawianych przez lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ponieważ istnieje możliwość uzyskania takiego skierowania po wypełnieniu formularza w systemie Internetowego Konta Pacjenta."

- Jest to o tyle przyjazne pacjentowi rozwiązanie, że informację ze wskazaniem miejsca i godziny pobrania wymazu otrzymuje się w przeciągu od kilku do kilkudziesięciu minut za pośrednictwem wiadomości SMS. Jednakże system nie zawsze działa prawidłowo - piszą w piśmie.

Problemem, na który zwracają uwagę, jest sytuacja, gdy na test kierowana jest rodzina wielodzietna, a system każdemu z jej członków wskazuje inny punkt wymazowy.

Skierowania na wymaz nie mają rejonizacji? Punkty odsyłają niezarejestrowanych

- Dzwoniąc na infolinię, dowiadują się, że skierowania nie mają rejonizacji, a zatem mogą zgłosić się do wybranego przez siebie punktu wymazowego. Na miejscu jednak okazuje się, że jest to niemożliwe, a pracownicy medyczni dokonujący pobrania odsyłają niezarejestrowane w tym punkcie osoby do dokonania wymazu w przypisanym im punkcie - czytamy w interpelacji.

- Tym samym dochodzi do sytuacji, w której każda z tych osób środkami komunikacji miejskiej zmuszona jest dojechać do określonych punktów pobrań, narażając tym samym inne osoby na zarażenie - podkreślają posłanki.

- Jeśli zaś takie osoby chcą ręcznie z poziomu systemu Internetowego Konta Pacjenta zmienić placówkę wymazową, napotykają problemy techniczne trwające niekiedy nawet kilka godzin - tłumaczą.

"IKP pokazuje jedynie listę punktów wymazowych"

W interpelacji wskazano także, że "w takiej sytuacji system nie pokazuje ogólnie dostępnych terminów w punktach wymazowych w danej miejscowości, a jedynie listę miejsc, w których można poddać się badaniu".

- Dopiero po wybraniu określonej placówki przez pacjenta system Internetowego Konta Pacjenta weryfikuje, czy dostępny jest w niej termin - czytamy.

- Jeśli nie, pacjent musi wrócić do poprzedniej strony i wybrać kolejną placówkę, ponownie czekając na informację, czy jest w niej miejsce, co powoduje zbędną przewlekłość poddania się badaniu - wyjaśniono.

Interpelacja poselska ws. Internetowego Konta Pacjenta

W przesłanej interpelacji posłanki proszą ministra zdrowia o odpowiedzi na pytania:

Czy resortowi znany jest problem kierowania członków rodziny (ze wspólnego gospodarstwa domowego) do różnych placówek wymazowych?

Jakie są zalecenia ministerstwa w tej sytuacji? Czy osoby te powinny zostać poddane procedurze wymazowej w tym samym punkcie, czy kierować się do tych, które wskazało im skierowanie wystawione za pośrednictwem systemu Internetowego Konta Pacjenta?

Czy resort planuje naprawę powyższych błędów i udoskonalenie systemu wyboru punktu wymazowego?

