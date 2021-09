Odra w Polsce. GIS podał najnowsze dane o liczbie zakażeń. Jakie są objawy odry?

W ostatnich latach w Polsce odnotowano w znaczny wzrost zachorowań na odrę. Szczególnie niepokojący był rok 2019, kiedy to zaraportowano ponad 1500 przypadków

Po dwóch latach wzrostowych, nastąpił wyraźny spadek. W ubiegłym roku liczba ta spadła do kilkudziesięciu

Najnowsze dane o poziomie zakażeń opublikował Główny Inspektorat Sanitarny w raporcie o Stanie Sanitarnym w kraju w 2020 roku

Epidemia odry w Polsce? W 2020 roku znaczny spadek zachorowań

Według raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2018 roku w Polsce odnotowano 339 przypadków odry. W 2019 były ich znacznie więcej, bo aż 1502 przypadki.

Trend ten niepokoił ekspertów, a za główną przyczynę nagłego skoku liczby zakażeń wskazywano zmniejszającą się z roku na rok liczbę szczepień przeciw odrze u dzieci.

W 2020 liczba przypadków odry w Polsce znacznie spadła - zanotowano jedynie 30 zachorowań.

Przypadki odry pochodzące z zagranicy stanowiły ok. 20% wszystkich przypadków zarejestrowanych w Polsce w 2020 r. (6 przypadków pochodziło z Ukrainy i Wietnamu).

Większość przypadków odry (28) były to przypadki sporadyczne. Wystąpiło tylko jedno ognisko tej choroby, którego liczebność wynosiła 2 osoby. Pierwszy przypadek z tego ogniska był przypadkiem pochodzącym z Wietnamu.

Najwięcej przypadków odry w 2020 zarejestrowano w województwach:

mazowieckim – 12 (40 proc.)

małopolskim - 5 (17 proc.)

śląskim – 5 (17 proc.) przypadków

Większość przypadków odry – 25 przypadków (83%) została zarejestrowana w I kwartale 2020 r.

Najwięcej przypadków odry – 10 (33%) zarejestrowano w grupie wiekowej ≥ 30 lat, następnie w grupie wiekowej 1-4 lat – 9 (30%) przypadków oraz w grupie wiekowej 5-9 lat – 6 (20%) przypadków.

Z 30 przypadków odry, prawie połowa – 14 osób (47%) – nie była zaszczepiona przeciw odrze, 10 osób (33%) zostało zaszczepionych tylko jedną dawką szczepionki, a 4 osoby (13%) dwiema dawkami.

Nieznany status zaszczepienia dot. 2 (7%) przypadków.

Odra. Odporność zbiorowiskowa - kiedy zachowana?

Zachorowania o charakterze i rozmiarach ognisk epidemicznych mogą wystąpić jedynie wśród społeczności lokalnych lub w środowisku szkolnym, w których stopień uodpornienia dzieci i dorosłych jest niewystarczający dla uzyskania odporności zbiorowiskowej, która powstaje gdy liczba osób uodpornionych w danym środowisku osiąga co najmniej 95%.

Indywidualne ryzyko zachorowania na odrę występuje natomiast u każdej osoby, która nie była szczepiona przeciw tej chorobie (lub jej wcześniej nie przechorowała).

Stosowanie szczepień ochronnych ma zasadnicze znaczenie w zapobieganiu zachorowaniom na odrę i ze względu na wysoką zakaźność choroby oraz jej przenoszenie się drogą powietrzną, nie może być zastąpione jakimikolwiek innymi środkami ochrony.

Co to jest odra? Jak można zarazić się odrą? Objawy odry

Odra jest chorobą zakaźną, która występuje zazwyczaj w okresie dziecięcym. Wywołuje ją szybko rozprzestrzeniający się wirus odry (paramyxowirus), przez co jest ona bardzo zaraźliwa.

Do zakażenia odrą dochodzi drogą kropelkową, czyli przez bezpośredni kontakt z nosicielem wirusa. W rzadkich przypadkach może dojść do zakażenia poprzez kontakt z przedmiotami, których używała osoba zakażona.

Okres inkubacji: od momentu zakażenia do wystąpienia typowych objawów odry trwa zwykle od 9 do 11 dni. Zdarza się też, że okres wylęgania trwa do 21 dni.

Charakterystycznymi objawami odry są gorączka, kaszel, wysypka, zapalenie spojówek (światłowstręt).

Zakaźność obejmuje zwykle 3–5 dni przed pojawieniem się wysypki oraz 3 dni od momentu pojawienia się wysypki.

Najczęstszym powikłaniem przebiegu odry jest zapalenie płuc oraz zapalenie ucha środkowego.

Zachorowania na odrę obserwuje się głównie zimą i wczesną wiosną.

