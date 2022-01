Niedzielski: ostatnie wzrosty zakażeń przy malejącej wynikowości testów

Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił podczas wczorajszej konferencji prasowej, że ostatnie wzrosty zakażeń to efekt "poświątecznej anomalii". W czwartek, 6 stycznia, szef resortu zdrowia podtrzymał swoje stanowisko w sprawie.

- Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15 proc.. Wskazuje to że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń a nie zmianą dotychczasowego trendu - napisał szef resortu zdrowia na Twitterze.