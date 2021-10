Lekarka o RSV: nawadniać, prowadzić toaletę nosa i zbijać gorączkę

Maria Kłosińska, lekarka i "Matka Polka czwórki dzieci", jak sama o sobie pisze, poinformowała za pośrednictwem Twittera o - wciąż aktualnych, o czym rodzice często zapominają- sposobach na walkę z chorobami dziecięcymi sprzed 30 lat.

- 30 lat temu moja mama i jej koleżanki nie wiedziały co to RSV i zapalenie oskrzelików, wiedziały za to że w chorobie należy dziecko nawadniać, prowadzić toaletę nosa i skutecznie zbijać gorączkę. Nie jeździły z tym na SOR - napisała.