Koronawirus. W trzech regionach sytuacja dramatyczna. To już nie wschodnia Polska

Koronawirus w Polsce. 23 listopada będzie mniej niż 20 tys. zakażeń, ale prawie 400 zgonów. Jest też dramatyczny wzrost hospitalizacji - na oddziały covidowe przybyło 1000 chorych

W trzech regionach sytuacja jest dramatyczna. To już nie wschodnia Polska - na Lubelszczyźnie i Podlasiu jest dość stabilnie, zarówno jeśli chodzi o nowe zakażenia, jak i zajętość łóżek szpitalnych

- W tej chwili województwa z najtrudniejszą sytuacją to jest opolskie - przyrosty są tam na poziomie 83 proc. , woj. Śląskie – 79 proc. i woj. Wielkopolskie – 75 proc. - przyznał Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Koronawirus. W trzech regionach sytuacja jest dramatyczna. To już nie wschodnia Polska

O najnowszych danych dotyczących zakażeń i zgonów mówił we wtorek, 23 listopada w programie "Newsroomie" WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Rzecznik przyznał, że mamy dramatyczny wzrost hospitalizacji - Ostatniej doby przybyło prawie 1000 pacjentów z covidem - dodał. Jest prawie 400 zgonów i mniej niż 20 tys. zakażeń.

Jak podkreślił najgorsza sytuacja jest obecnie w trzech województwach i nie są to już regiony na wschodzie Polski.

Opolskie, śląskie i wielkopolskie - tu największe wzrosty zakażeń

- Na Lubelszczyźnie i Podlasiu w ostatnich dniach mamy spadki, więc w Lubelskim na Lubelszczyźnie i Podlasiu możemy się pokusić o stwierdzenie, że ta fala osiągnęło już punkt kulminacyjny i niewykluczone, że już lekko schodzi. Mamy też stabilizację w zakresie łóżek szpitalnych - powiedział Andrusiewicz.

"W tej chwili województwa z najtrudniejszą sytuacją. To jest województwo opolskie - te przyrosty są tam na poziomie 83 proc. , woj. Śląskie – 79 proc. i woj. Wielkopolskie – 75 proc."

I dodał: mimo, że w zestawieniach liczb bezwzględnych może dominować Mazowsze, to na Mazowszu wzrosty dzień do dnia, tydzień do tygodnia, to już jest poniżej 30 proc.

