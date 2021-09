Koronawirus w Polsce. W szpitalach 881 chorych z COVID-19. Zmarło 10 osób

Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane z 16 września o nowych zakażeniach koronawirusem

W szpitalach, jak raportuje MZ, przebywa 881 chorych z COVID-19, zajętych jest 95 respiratorów

- Prognozy potwierdzają wzrost czwartej. Widzimy, że ten przyrost jest dosyć intensywny – przyznał Michał Dworczyk, szef KPRM w czwartek, 16 września w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce

Koronawirus. 16 września: w szpitalach przebywa 881 chorych

- Mamy 722 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - podaje Ministerstwo Zdrowia w czwartek 16 września. Najwięcej z województw: lubelskiego (120), mazowieckiego (93), dolnośląskiego (64).

16.09.2021. Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

lubelskiego (120),

mazowieckiego (93),

dolnośląskiego (64),

małopolskiego (54),

śląskiego (52),

zachodniopomorskiego (50),

podkarpackiego (47),

łódzkiego (38),

pomorskiego (36),

wielkopolskiego (36),

podlaskiego (31),

kujawsko-pomorskiego (21),

warmińsko-mazurskiego (20),

lubuskiego (19),

opolskiego (18),

świętokrzyskiego (13).

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 4 osoby, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 6 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku pandemii wzrosła do 2 895 947. Natomiast liczba przypadków śmiertelnych to 75 464.

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia w szpitalach przebywa 881 chorych z COVID-19, zajętych jest 95 respiratorów. Natomiast łącznie w systemie przygotowanych jest 6099 łóżek covidowych oraz 596 respiratorów.

Jak wylicza resort zdrowia obecnie 79410 osób objętych jest kwarantanną, natomiast liczba ozdrowieńców wzrosła do 2658636.

Dworczyk: przyrost zakażeń jest dosyć intensywny

O nowych zakażeniach i czwartej fali w Polsce mówił Michał Dworczyk, szef KPRM w czwartek, 16 września w „Sygnałach Dnia” w radiowej Jedynce.

- Prognozy potwierdzają wzrost czwartej. Widzimy, że ten przyrost jest dosyć intensywny – przyznał.

- Co jednak ważne, nie wzrasta w taki intensywny sposób presja na szpitale. Nasze największe problemy przy poprzednich falach wynikały z dużej presji na szpitale, braku miejsc i braku personelu. Teraz jesteśmy przygotowani – deklarował polityk.

Jak mówił „liczba zachorowań będzie rosła”. – Choć prognozy wskazują, że mniej osób będzie trafiało do szpitali, bo około 60 proc. Polaków jest zaszczepiona jedną lub dwiema dawkami, więc ta odporność jest duża. Natomiast te osoby, które trafiają do szpitali, w znakomitej większości to osoby niezaszczepione.

Duże wzrosty zakażeń koronawirusem

Dodajmy, że w środę było 767 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 21 osób, w tym tylko z powodu COVID-19 aż dziewięć.

W szpitalach przebywało 823 pacjentów z COVID-19. Zajętych było 91 respiratorów.

- Praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły - mówił w Polskim Radiu24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Ten wynik powinien być już nie żółtym światłem ostrzegawczym, ale czerwonym. Nowych przypadków codziennie bardzo przybywa - podkreślał i zachęcał do szczepień.

