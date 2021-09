Koronawirus w Polsce. Obecnie w szpitalach przebywa 911 pacjentów. Potwierdzono 8 zgonów

Koronawirus w Polsce. Odnotowano 652 nowych, potwierdzonych zakażeń koronawirusem

Resort zdrowia poinformował, że zmarło 2 pacjentów z COVID-19, a także 6 osób z powodu współistnienia innych chorób

Od początku pandemii w Polsce koronawirusem zakaziło się 2 896 599, a zmarło 75 473 osób

Koronawirus w Polsce. Zmarło 8 chorych

Według najświeższych danych (piątek, 17 września) podanych przez MZ mamy 652 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej przypadków zakażenia pochodzi z województw: lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Jak podało MZ, z powodu Covid-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami także zmarło 6 osób.

Nowe zakażenia pochodzą z województw:

lubelskiego (86),

mazowieckiego (86),

podkarpackiego (60),

małopolskiego (56),

zachodniopomorskiego (54),

dolnośląskiego (48),

podlaskiego (47),

łódzkiego (43),

pomorskiego (37),

śląskiego (34),

wielopolskiego (30),

kujawsko-pomorskiego (21),

warmińsko-mazurskiego (20),

lubuskiego (10),

opolskiego (10),

świętokrzyskiego (5).

Według danych MZ liczba łóżek przeznaczonych dla pacjentów z Covid-19 to 6 115, w tym zajętych jest 911. Liczba respiratorów dla pacjentów z Covid-19 to 596, w tym 101 zajętych respiratorów.

Kwarantanną objętych jest 82 237 osób. Liczba ozdrowieńców to 2 658 812 osób.

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że według danych z piątku 17 września w Polce wykonano już 36 878 694 szczepień przeciw Covid-19, w tym 2. dawką 17 277 148.

Statystyki szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce:

36 878 694 liczba wykonanych szczepień

liczba wykonanych szczepień 19 601 546 liczba szczepień pierwszą dawką

liczba szczepień pierwszą dawką 17 277 148 liczba szczepień drugą dawką

liczba szczepień drugą dawką 19 191 249 liczba osób w pełni zaszczepionych

liczba osób w pełni zaszczepionych 34 076 dzienna liczba szczepień

dzienna liczba szczepień 15 278 liczba niepożądanych odczynów

Do 17 września do Polski dostarczono 53 910 230 dawek szczepionki przeciw Covid-19. W magazynie znajduje się obecnie 9 740 010 dawek. Zamówienia w trakcie realizacji to 679 440. Zutylizowano 391 290 dawek.

