Koronawirus w Polsce. 23 listopada. - Mamy 19 936 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

W szpitalach przebywa 18 320 chorych z COVID-19, w tym 1551 pod respiratorami. Minionej doby zmarło 398 osób

Aktualnie w Polsce działają 22 szpitale szpitale tymczasowe. Kolejny - na Stadionie Narodowym -zostanie uruchomionych 25 listopada

Szpital wojewódzki wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały do odwołania

Koronawirus w Polsce. 23 listopada. Gdzie najwięcej zakażeń? Najnowszy raport z MZ

- Mamy 19 936 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało 23 listopada Ministerstwo Zdrowia.

W ciągu minionej doby wykonano ponad 91 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym ponad 44,6 tys. antygenowych.

23.11.2021 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (3756),



wielkopolskiego (1694),



śląskiego (1619),



małopolskiego (1586),



lubelskiego (1577),



dolnośląskiego (1314),



pomorskiego (1260),



kujawsko-pomorskiego (1165),



łódzkiego (1151),



zachodniopomorskiego (1007),



podkarpackiego (876),



warmińsko-mazurskiego (817),



podlaskiego (622),



świętokrzyskiego (471),



opolskiego (451),



lubuskiego (380).

190 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby zmarło 398 osób. Z powodu #COVID19 zmarło 111 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób.



➡ Liczba zakażonych koronawirusem 3 377 698/81 228 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

W trzech województwach sytuacja pogarsza się

W trzech regionach sytuacja epidemiczna jest dramatyczna. To już nie wschodnia Polska.

- W tej chwili województwa z najtrudniejszą sytuacją to jest opolskie - przyrosty są tam na poziomie 83 proc. , woj. Śląskie – 79 proc. i woj. Wielkopolskie – 75 proc. - przyznał dziś w programie "Newsroom" w WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

I dodał: Mimo, że w zestawieniach liczb bezwzględnych może dominować Mazowsze, to na Mazowszu wzrosty dzień do dnia, tydzień do tygodnia, to już jest poniżej 30 proc.

25 listopada otwarcie kolejnego szpitala tymczasowego. W gotowości są jeszcze trzy

23 listopada zajętych jest ponad 18 tys. łóżek covidowych

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia 23 listopada w szpitalach przebywa 18 320 chorych z COVID-19, w tym 1551 pod respiratorami.

Obecnie w systemie zabezpieczone są 24 182 łóżka covidowe oraz 2 181 respiratory.

Jak raportuje MZ na kwarantannie jest 490 136 osób. Liczba ozdrowieńców to 2 913 320.

Szpital wojewódzki wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały do odwołania

Rzecznik MZ: pacjenci za późno udają się do lekarza

O najnowszych danych dotyczących zakażeń i zgonów mówił we wtorek, 23 listopada w programie "Newsroomie" WP Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Jak wyliczał Andrusiewicz w związku z dużym wzrostem liczby hospitalizacji do systemu „dostawiono” około 1000 łóżek covidowych. Aktualnie poziom zajętości to 75 proc.

- W tej chwili porównując kolejne tygodnie jesteśmy na pułapie mniej więcej 28 - 30 proc. wzrostów w zakresie dobowych zakażeń - mówił Andrusiewicz. Dodał, że duża liczba zgonów to pewne opóźnienie w raportowaniu po weekendzie, ale nie tylko.

- Cały czas podkreślamy: niestety pacjenci za późno udają się do lekarza, za późno informują stacje pogotowia o swoim samopoczuciu i mamy w tej chwili sytuację, w której w granicach 70 proc. pacjentów zabieranych przez karetki pogotowia to są już pacjenci z obniżoną saturację, często znacznie obniżoną saturację na poziomie poniżej 80 proc. Taki pacjent trafiający do szpitala to już jest z podłączane pod tlen, ale niejednokrotnie również pod respirator - podkreślał.

