Koronawirus. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia z 15 lutego. Dzisiaj duży spadek

Koronawirus w Polsce. 15 lutego mamy 22 267 nowych zakażeń. To o 38 proc. mniej niż we wtorek przed tygodniem

15 lutego na oddziałach covidowych przebywa 19 166 chorych, w tym 1092 pod respiratorami. Ostatniej doby zmarło 378 osób z COVID-19

Jak mówił dziś w Wirtualnej Polsce Waldemar Kraska z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że pod koniec lutego w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie

Koronawirus. 15 lutego. Zakażenia i zgony

We wtorek, 15 lutego, mamy 22 267 nowych zakażeń koronawirusem. To o 38 proc. mniej niż we wtorek przed tygodniem.

Ostatniej doby zmarło 378 osób z COVID-19.

15.02.2022. Gdzie potwierdzono najwięcej zakażeń?

mazowieckiego (3570),

wielkopolskiego (2589),

kujawsko-pomorskiego (2481),

śląskiego (1723),

dolnośląskiego (1531),

lubelskiego (1486),

łódzkiego (1394),

zachodniopomorskiego (1248),

pomorskiego (1240),

warmińsko-mazurskiego (1148),

małopolskiego (1028),

świętokrzyskiego (714),

lubuskiego (616),

podlaskiego (596),

podkarpackiego (440),

opolskiego (348).

115 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 378 osób, w tym 86 z powodu COVID-19, a 292 miały choroby współistniejące.

Bilans pandemii:

Liczba zakażonych koronawirusem 5 438 029

Loczba zgonów 108 515

Liczba hospitalizacji 15 lutego: na oddziałach covidowych przebywa 19 166 chorych, w tym 1092 pod respiratorami.

Łącznie w systemie przygotowane są 30 065 łóżka covidowe oraz 2604 respiratory.

Według danych resortu zdrowia kwarantanną objętych jest 299 843 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 4 693 111.

Kraska: to zdecydowany spadek o 38 proc.

Najnowsze dane o liczbie zakażeń i zgonów komentował dziś rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- To oczywiście duże liczby, które powinny nas niepokoić, ale jeśli porównamy do ubiegłych tygodni, to zdecydowany spadek - skomentował.

Jak mówił z prognoz Ministerstwa Zdrowia wynika, że pod koniec lutego w Polsce może być około 10 tys. przypadków zakażeń dziennie.

- Mamy zdecydowany spadek ilości nowych zakażeń, ale 378 osób jednak przegrało walkę z koronawirusem - to jest duża liczba, dlatego cały czas ponawiamy apel, który powinien wybrzmiewać w rozmowach: maseczka, dezynfekcja i oczywiście szczepienia - mówił wiceminister.

Podkreślał, jak ważna jest dawka przypominająca szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 60. roku życia, ponieważ "to są osoby, które niestety przegrywają walkę z koronawirusem, mają choroby współistniejące".

