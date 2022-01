Koronawirus. Dzisiaj rekord zakażeń. Nowy raport z Ministerstwa Zdrowia z 26 stycznia

Koronawirus. 26 stycznia. Dzisiaj mamy 53 420 nowych zakażeń koronawirusem

Rekordowa jest liczba wykonanych testów - ostatniej doby przeprowadzono 170 tys. badań. Wariant Omikron potwierdzono w 40 proc. próbek

26 stycznia w szpitalach przebywa 14 018 pacjentów z COVID-19, w tym 1147 pod respiratorami

Koronawirus. 26 stycznia rekord zakażeń

Dzisiaj mamy 53 420 nowych zakażeń koronawirusem. Rekordowa jest również liczba wykonanych testów - ostatniej doby przeprowadzono 170 tys. badań. Wariant Omikron potwierdzono w około 40 proc. próbek.

26.01.2022 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (8524),



śląskiego (8042),

wielkopolskiego (4583),



małopolskiego (4557),



dolnośląskiego (4423),



pomorskiego (3722),



łódzkiego (3499),



lubelskiego (3001),



podkarpackiego (2785),



kujawsko-pomorskiego (2204),



zachodniopomorskiego (2120),



warmińsko-mazurskiego (1579),



podlaskiego (1259),



opolskiego (1219),



świętokrzyskiego (984),



lubuskiego (649).

270 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarły 276 osób. W tym 62 z powodu COVID-19, natomiast 214 miało choroby współistniejące.

Bilans pandemii w Polsce:

Liczba zakażonych koronawirusem 4 637 776

Liczba przypadków śmiertelnych 104 373

Ponad 900 tys. osób kwarantannie

Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia 26 stycznia w szpitalach przebywa 14 018 pacjentów z COVID-19, w tym 1147 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie są obecnie 30 212 łóżka covidowe oraz 2713 respiratory.

Według najnowszych danych kwarantanną objętych jest aż 909 567 osób. Liczba ozdrowieńców to 3 868 655.

Nauka zdalna, zmiany w przychodniach i testy w aptekach

Dodajmy, że w związku z dramatycznym wzrostem liczby zakażeń w tym tygodniu rząd wprowadził lub zamierza wprowadzić sporo zmian.

Od 25 stycznia obowiązuje skrócona do 7 dni kwarantanna. Tego same dnia weszły w życie wytyczne dla lekarzy POZ - chodzi o obowiązek przeprowadzenia bezpośredniego badania u osoby powyżej 60 roku życia, u której zdiagnozowano COVID-19. Lekarze mają na wykonanie badania 48 godzin.

Natomiast od 27 stycznia do szkół wraca nauka zdalna dla uczniów klas V do VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. Tryb zdalny będzie obowiązkowy do 27 lutego. Przedszkola, zerówki, a także klasy I-IV w szkołach podstawowych będą kontynuować naukę stacjonarną.

Również od 27 stycznia ruszają testy na COVID-19 w aptekach.







