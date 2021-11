Koronawirus. 7 listopada coraz więcej zajętych respiratorów i łóżek covidowych

Koronawirus. 7 listopada. Ministerstwa Zdrowia przekazało najnowsze dane epidemiczne

- Mamy 12 493 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - informuje resort zdrowia

W szpitalach przebywa 9 788 chorych z COVID-19. Zajętych jest 857 respiratorów

Wczoraj mieliśmy 15 190 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 186 osób

Wykonano wówczas 77 986 testów na koronawirusa. Liczba zakażeń w niedzielę zazwyczaj jest znacznie niższa, bo w weekend wykonuje się mniej testów

Koronawirus. 7 listopada prawie 12,5 tys. zakażeń

Dodajmy, że minionej doby wykonano 54 721 testy na obecność SAR-CoV-2.

7.11.2021 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (2846),

lubelskiego (1288),

śląskiego (1004),

wielkopolskiego (941),

łódzkiego (902),

małopolskiego (820),

dolnośląskiego (709),

podlaskiego (637),

pomorskiego (565),

podkarpackiego (553),

zachodniopomorskiego (539),

warmińsko-mazurskiego (411),

kujawsko-pomorskiego (399),

opolskiego (277),

lubuskiego (253),

świętokrzyskiego (216).

133 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby zmarły 24 osoby. Z powodu #COVID19 zmarło 9 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 15 osób.

Jak raportuje Ministerstwo Zdrowia liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce to 3 104 220. Odnotowano 77 757 zgony.

Koronawirus. 7 listopada. Już prawie 10 tys. pacjentów z COVID-19 w szpitalach

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia 7 listopada w szpitalach przebywa 9 788 chorych z COVID-19. Zajętych jest 857 respiratorów.

Tymczasem w systemie przygotowanych jest aktualnie 15 586 łóżek covidowych oraz 1412 respiratorów.

Według danych resortu zdrowia na kwarantannie przebywa obecnie 376 479 osób. Liczba ozdrowieńców wzrosła do 2 744 315.

Koronawirus. Coraz bliżej szczytu czwartej fali

Wczoraj mieliśmy 15 190 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 186 osób. Co jednak istotne wykonano wówczas aż 77 986 testów na koronawirusa.

Najwięcej nowych zakażeń było z województw: mazowieckiego (3470), lubelskiego (1783), śląskiego (1025).

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia 6 listopada w szpitalach przebywało 9 473 chorych z COVID-19. Zajętych było 798 respiratorów.

Najnowsze dane epidemiczne komentował wczoraj na antenie RMF FM Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia zwracał uwagę, że rok temu skala zachorowań była znacznie wyższa.

- W poprzednim roku mieliśmy już dużo powyżej 20 tysięcy zakażeń, a nawet momentami 30 tysięcy zakażeń. Hospitalizacji mieliśmy 20 tys., dziś mamy 9 tys., więc proszę zwrócić uwagę, jaka to jest ogromna różnica - podkreślał.

Nowe wynagrodzenie pielęgniarek i nowy podział na grupy. Co się zmieni?

Szpital na Stadionie Narodowym zostanie reaktywowany

W rozmowie na antenie RMF FM minister zdrowia był pytany również m.in. o szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym.

- Jeżeli będziemy mieli do czynienia cały czas z kontynuacją tego trendu - i raczej z takim scenariuszem się liczymy, bo my musimy rozwiązania przygotowywać na te najgorsze scenariusze - to myślę, że w perspektywie dwóch tygodni szpital tutaj na Stadionie Narodowym zostanie uruchomiony - powiedział Niedzielski.

