Koronawirus. 6 grudnia. Zakażenia i zgony. Raport z Ministerstwa Zdrowia [6.12.2021]

Koronawirus. 6 grudnia Ministerstwo Zdrowia podało najnowszy raport o zakażeniach i zgonach

Minionej doby potwierdzono 13 250 nowych zakażeń. To stosunkowo niedużo, ale jak zaznaczają przedstawiciele MZ dane za weekend zawsze są zaniżone

Ogromny jest natomiast wzrost hospitalizacji. W ciągu ostatniej doby na oddziały covidowe trafiło ponad pół tysiąca osób

W efekcie 6 grudnia w szpitalach przebywa 22 778 pacjentów z COVID-19, w tym 1989 pod respiratorami

Natomiast łącznie w systemie przygotowano 29 843 łóżka covidowe oraz 1989 respiratory.

Sprawdź: Pielęgniarkom zabrano dodatek covidowy. Wiceminister odpowiada, że zgodnie z prawem

Niedzielski o "czarnej statystyce" pandemii. Można było tego uniknąć

L4 bez pieniędzy. Od 2022 zwolnienie lekarskie możliwe bez zasiłku chorobowego

Koronawirus. 6 grudnia. Gdzie najwięcej zakażeń?

Mamy 13 250 nowych zakażeń. Minionej doby wykonano 52 tys. testów na koronawirusa. Zmarły 25 osoby.

Ogromna jest natomiast natomiast liczba hospitalizacji - ostatniej doby na oddziały covidowe trafiło 514 osób.

6.12.2021 Nowe zakażenia są z województw:

mazowieckiego (2116),



śląskiego (1638),



dolnośląskiego (1408),



małopolskiego (1290),



wielkopolskiego (1029),



pomorskiego (990),



zachodniopomorskiego (962),



łódzkiego (722),



lubuskiego (536),



kujawsko-pomorskiego (526),



opolskiego (502),



podkarpackiego (365),



warmińsko-mazurskiego (327),



świętokrzyskiego (300),



lubelskiego (285),



podlaskiego (148).

106 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski poinformował dziś o "czarnej statystyce" pandemii.

- Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3 proc. czyli 36 z tych osób było w pełni zaszczepionych - napisał na Twitterze.

Od początku stycznia tego roku w starciu z COVID-19 nie poradziło sobie 1085 osób do 44 roku życia. Ta czarna statystyka mogłaby być inna dzięki szczepieniom, gdyż tylko 3% czyli 36 z tych osób było w pełni zaszczepionych#szczepimysie — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) December 6, 2021

Sprawdź: Dodatek covidowy. Tylko do 31 grudnia czas na korektę w NFZ

Zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie. Jak dostać pieniądze?

Zwolnienie lekarskie z nowego powodu. Szykuje się plaga L4?

Koronawirus. Zajętych jest już prawie 2000 respiratorów

Ministerstwo Zdrowia raportuje, że 6 grudnia w szpitalach przebywa 22 778 pacjentów z COVID-19, w tym 1989 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie są obecnie 29 843 łóżka covidowe oraz 1989 respiratory.

Według ostatnich danych na kwarantannie przebywa 616 905 osób. Liczba ozdrowieńców to 3 167 754.

Bilans pandemii:

3 684 671 liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w

85 700 liczba osób, które zmarły w związku z koronawirusem w Polsce

Czytaj również: Koronawirus. 6 grudnia. Kraska zdradził, ile dziś zakażeń i zgonów

MZ powołał nowy zespół. Ma przygotować reformę kształcenia lekarzy

Od 13 grudnia szczepienia dzieci od 5 do 11 lat

Przypomnijmy, że od 13 grudnia mają się rozpocząć szczepienia dzieci w wieku między 5 a 11 rokiem życia. O to, jakim preparatem będą szczepione dzieci był pytany 6 grudnia, Waldemar Kraska w programie "Kwadrans polityczny".

- To jest szczepionka podobna do tej, którą w tej chwili używamy do szczepienia osób powyżej 18 roku życia, tylko troszeczkę jest zmniejszona dawka, bo badania wykazały, że młodzi ludzie, dzieci bardzo dobrze odpowiadają na tę szczepionkę, wytwarzają bardzo dużo przeciwciał i ta odporność jest zdecydowanie większa niż u osób starszych - wyjaśniał.

Czytaj więcej: Od 13 grudnia szczepienia 5-latków. Kraska o szczepionce dla dzieci: "Troszeczkę zmniejszona dawka"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.