Koronawirus. 5 listopada nowy dramatyczny rekord zakażeń

Koronawirus. 5 listopada. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał w programie 24 Pytania w PR 24, że dziś mamy 15 900 nowych zakażeń koronawirusem. To nowy dramatyczny rekord czwartej fali

Minionej doby zmarło - jak przekazał w "Kwadransie Politycznym" wiceminister Waldemar Kraska - 150 osób



Czwarta fala pandemii w Polsce zbliża się do szczytu zachorowań, który ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

5 listopada

Koronawirus. 5 listopada. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że dziś mamy 15 900 nowych zakażeń koronawirusem. To nowy, dramatyczny rekord czwartej fali.

- Ta dynamika utrzymuje się na wysokim poziomie. W zasadzie dobijamy do średniego dziennego poziomu 10 tys. zakażeń - powiedział minister zdrowia w programie 24 Pytania w Polskim Radiu 24.

Szef resortu zdrowia podkreślał, że kluczowa jest liczba hospitalizacji i dostępnych łózek covidowych.

- Mamy zabezpieczone łóżka na najbliższy miesiąc. Dodam, że w ubiegłym roku mieliśmy blisko 20 tys. hospitalizacji, dziś mamy niecałe 9 tys. - mówił.

Dane potwierdził w programie "Kwadrans polityczny" na antenie TVP 1 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Jest 15 904 nowe zakażenia. Zmarło 150 osób - poinformował wiceminister.

Jak dodał do szpitali trafiają pacjenci w coraz gorszym stanie.

- Zdecydowanie gorszym niż w poprzednich falach pandemii. To pokazuje, że ta mutacja delta powoduje, że znacznie szybciej dochodzi do burzliwych objawów zakażenia – podkreślił.

Czwarta fala w Polsce galopuje. Wczoraj zmarło 250 osób

Czwarta fala pandemii w Polsce rozpędziła się i zbliża się do szczytu zachorowań, który ma nastąpić na przełomie listopada i grudnia.

Wczoraj mieliśmy kolejny rekord zakażeń: 15 515 potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2. Ponadto odnotowano aż 250 zgonów związanych z COVID-19.

Najwięcej zakażeń było z województw mazowieckiego (3206), lubelskiego (2110) oraz śląskiego (1241).

Woj. śląskie w czołówce regionów z największą liczbą zakażeń nie było już od bardzo dawna. Tymczasem 4 listopada odnotowano tu aż 1241 infekcji. Ogniska koronawirusa są m.in. w 274 szkołach i przedszkolach.

Ale fatalnie jest również w woj. mazowieckim - zwłaszcza w Warszawie, gdzie zapełniają się kolejne szpitale oraz na Lubelszczyźnie.

Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekazał w czwartek, że wskaźnik zakażeń koronawirusem w województwie lubelskim z tego dnia - który wyniósł 2110 zachorowań - jest największą liczbą od początku pandemii Covid-19. W trzeciej fali rekord zakażeń wyniósł 1314.

- W ciągu najbliższej dni, kiedy spodziewamy się dalszych wzrostów hospitalizacji wynikających z większej liczby zakażeń, statystyki mogą być smutne - powiedział w czwartek (4 listopada) wojewoda lubelski Lech Sprawka.

Będzie więcej łóżek covidowych i restrykcyjne przestrzeganie obostrzeń

O pogarszającej się sytuacji epidemicznej mówili wczoraj minnister zdrowia i wiceminister.

- Codziennie widzimy wzrost zakażeń koronawirusem, co generuje liczbę osób, które trafiają do szpitali. Na tę chwilę mamy przygotowaną bazę na poziomie ponad 13 tys. łóżek covidowych, ale zwiększamy ją do mniej więcej około 20 tys. - zapowiedział wiceminister Waldemar Kraska.

- Robimy to w sposób elastyczny, ponieważ nie chcemy, aby ten bufor wolnych łóżek stosunkowo nie był za duży, bo wiemy, że Polacy chorują także na inne schorzenia niż na COVID-19 - dodał. I wyliczył, że aktualnie w Polsce jest 18 szpitali tymczasowych.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że przed wejściami do galerii handlowych należy spodziewać się kontroli posiadania maseczki dodał również, że 5 listopada zaplanowano posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

