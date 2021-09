Koronawirus. 30 września. O 24 proc. zakażeń więcej. Duża liczba zgonów

- Mamy 1208 nowych zakażeń koronawirusem - podało w czwartek, 30 września, Ministerstwo Zdrowia.

Minionej doby zmarło 27 osób, w tym tylko z powodu COVID-19 siedem osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami - 20.

30.09.2021. Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

- Czwarta fala stała się faktem (...). Wczoraj przekroczyliśmy tysiąc przypadków zakażeń. Mówiliśmy od tygodnia, że to nastąpi i rzeczywiście nastąpiło. Dziś też mamy powyżej tysiąca przypadków - 1208, czyli ten trend wzrastający zdecydowanie już w tej chwili się utrwalił. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia to mamy wzrost o 24 proc. Także niestety, i to jest liczba, która jeszcze bardziej mnie martwi, 27 osób niestety zmarło - mówił dziś rano na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.