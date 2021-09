Koronawirus. 24 września 25 proc. zakażeń więcej. Zmarło 14 osób

Ile nowych zakażeń jest 24 września? Odpowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: 813.

- W piątek nie przekroczymy liczby tysiąca nowych przypadków koronawirusa. Dzisiaj jest wzrost, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, o jedną czwartą, i jest 813 nowych przypadków - poinformował na antenie Polsat News.

Te informacje potwierdza MZ w komunikacie z 24 września.

- Mamy 813 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawiursem - podaje resort.

24.09.2021 Nowe zakażenia są z województw:

8 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 2 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 12 osób.

Jak mówił Waldemar Kraska w Polsat News większa liczba zakażeń " niestety także przekłada się na wzrost ilości osób, które są hospitalizowane w polskich szpitalach".

"W tej chwili to jest już 1258 osób, w ciągu doby przybyło 49 pacjentów. To szczególnie obserwujemy w tych województwach, gdzie niestety poziom wyszczepienia jest najmniejszy, czyli to są województwa lubelskie, podkarpackie. Tam też zwiększamy tą bazę łóżkową, także szpitale tymczasowe są już w tej chwili powoli uruchamiane, ponieważ chcemy, żeby ta dostępność była w pełni zachowana" - wyjaśnił Kraska.