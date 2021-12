Koronawirus. 23 grudnia. Kraska zdradził nowe dane o zakażeniach i zgonach

Koronawirus w Polsce. 23 grudnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zdradził najnowsze dane o zakażeniach i zgonach

- Dzisiaj mamy 17 156 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - przyznał. To spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia o około 22 proc.

Wczoraj mieliśmy rekord zgonów w czwartej fali pandemii w Polsce. W ciągu jednej doby zmarło aż 775 osób. W czwartek, 23 grudnia, resort zdrowia zaraportuje 616 zgonów

Zakładamy, że czwarta fala wywoływana mutacją Delta płynnie przejdzie w falę piątą, związaną z Omikronem - ostrzegł wczoraj na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski, który podpisał rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach przeciw COVID-19.

Koronawirus w Polsce. 23 grudnia

O najnowszych danych epidemicznym mówił w programie "Sygnały dnia" w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Dzisiaj mamy 17 156 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Tydzień do tygodnia to kolejny spadek o ponad 20 proc., czyli widzimy, że trend spadkowy, jeśli chodzi o zakażenia, utrwalił się – przekazał.

- Niestety 616 osób przegrało walkę z COVID-19 - dodał wiceminister Kraska.

Jak uściślił prawie 75 proc. z tej liczby to osoby niezaszczepione. - To kolejny dowód, że te szczepienia są potrzebne. Średnia wieku osób, które zmarły to powyżej 70 roku życia - zwrócił uwagę.

Obecnie zajętych jest około 22 tys. łóżek covidowych, natomiast w systemie przygotowanych jest ponad 30 tys. miejsc dla chorych z COVID-19.

Waldemar Kraska mówił, że wciąż w Polsce wykryto i potwierdzono oficjalnie 7 przypadków omikrona. - Ale on na pewno w naszej populacji jest. To jest kwestia godzin, gdy będziemy informować o kolejnych przypadkach - dopowiedział.

Tragiczny rekord czwartej fali

Przypomnijmy, że wczoraj mieliśmy rekord zgonów w czwartej fali pandemii w Polsce. W ciągu jednej doby zmarło aż 775 osób

W tej grupie aż 73 proc. zgonów dotyczyło osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą - jak przekazał resort zdrowia - 70 proc. to dotknięci wielochorobowością, a blisko 83 proc. zmarłych to osoby powyżej 65 roku życia. Średnia wieku zmarłych to ponad 75 lat.

Czwarta fala przekształci się w piątą falę pandemii

O prognozach na najbliższe tygodnie mówił wczoraj na antenie RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Zakładamy, że czwarta fala wywoływana mutacją Delta płynnie przejdzie w falę piątą, związaną z Omikronem - ostrzegł. I dodał, że piąta fala prawdopodobnie rozpocznie się w drugiej połowie stycznia i wówczas w Polsce zacznie dominować wariant Omikron.

Szef resortu zdrowia komentował również ogromną liczbę zgonów. - Prowadzimy analizę, z czego to wynika. Zawsze w środę mamy pewnego rodzaju efekt sprawozdawczości skumulowanej za weekendy. Biurokracja szpitalna działa z pewnym opóźnieniem - tłumaczył minister.

- Każda liczba zgonów z powodu COVID-19 jest dramatyczna. Nie chciałbym się odnosić do tego, jak do pewnej żonglerki liczbowej. Myślę, że mamy za sobą szczyt infekcji i szczyt hospitalizacji. Myślę, że ten tydzień jest tygodniem, kiedy będziemy mieli apogeum w tej fali, z którą mamy w tej chwili do czynienia - komentował.

