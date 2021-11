Koronawirus. 22 listopada. Dramatyczny wzrost hospitalizacji na oddziałach covidowych

Sprawdź: Szpital wojewódzki wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały do odwołania

- Mamy 12 334 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem - przekazało w poniedziałek, 22 listopada, Ministerstwo Zdrowia.

22.11.2021 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

153 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby zmarło 8 osób. W tym 5 z powodu COVID-19, natomiast 3 z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami.

Liczba zakażonych koronawirusem 3 357 763/ 80 830 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 22 listopada w szpitalach przebywa 17 358 chorych z COVID-19, w tym 1526 pod respiratorami. Dla porównania 21 listopada było to 16 733 osób. To oznacza, że w ciągu doby o ponad 600 wzrosła liczba pacjentów na oddziałach covidowych.

W systemie są obecnie zabezpieczone 23 272 łóżka covidowe oraz 2149 respiratory.

Według najnowszych danych resortu zdrowia (z 22 listopada) na kwarantannie jest 381 821 osób. Liczba ozdrowieńców to 2 901 800.

Przypomnijmy: wczoraj mieliśmy 18 883 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej z województw: mazowieckiego (3680), śląskiego (2578) oraz wielkopolskiego (1664). Wykonano ponad 67,3 tys. testów. Zmarło 41 osób.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w niedzielę, 21 listopada, TVP Info komentował obecną sytuację epidemiczną, mówił m.in. o prognozowanej liczbie zakażeń oraz rosnącej licznie hospitalizacji

- W ciągu tygodnia do trzech musimy się liczyć ze wzrostem liczby zakażeń; jeden ze scenariuszy zakłada, że apogeum epidemii nastąpi w najbliższym tygodniu. Wtedy - jak dodał - należy spodziewać się średnio 25 tys. przypadków dziennie - mówił.

Dodał, że drugi scenariusz rozwoju czwartej fali jest znacznie gorszy.

- Przewiduje, że te wzrosty będą o dwa tygodnie dłuższe i wtedy dopiero na początku grudnia będziemy mieli apogeum i ono będzie na wyższym poziomie, około 30-35 tysięcy (przypadków) - powiedział Niedzielski.

Minister zapewnił, że na razie sytuacja w szpitalach jest stabilna.

- To, że mamy informacje, że zajętość (miejsc) wynosi 80 procent, to nie jest zła informacja. To znaczy, że wojewodowie, dla których wielkie ukłony za ogromny wysiłek w czasie pandemii, po prostu dobrze zarządzają - ocenił Niedzielski.