Koronawirus. 21 października. Najnowszy raport z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. 21 października Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowszy raport o nowych zakażeniach i zgonach z powodu COVId-19

Potwierdzono 5592 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 46 osób

W ciągu ostatniej doby przybyło 223 chorych z COVID-19 w szpitalach. W sumie na oddziałach covidowych jest już ponad 4000 pacjentów

Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc. czyli to podwojenie wyniku - mówił wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus. 21 października. Zmarło 46 osób. Znów ponad pół tysiąca zakażeń

- Mamy 5592 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus - podało 21 października Ministerstwo Zdrowia.

21.10.2021 Najwięcej nowych zakażeń jest z województw:

lubelskiego (1221),

mazowieckiego (1048),

podlaskiego (522),

podkarpackiego (314),

śląskiego (288),

zachodniopomorskiego (287),

pomorskiego (279),

dolnośląskiego (269),

wielkopolskiego (244),

kujawsko-pomorskiego (217),

łódzkiego (214),

małopolskiego (195),

warmińsko-mazurskiego (180),

świętokrzyskiego (96),

opolskiego (89),

lubuskiego (85).

44 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Minionej doby zmarło 46 osób, w tym 14 z powodu COVID-19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 32 osoby.

Jak podsumowuje MZ 21 października liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce to obecnie 2 956 207. Natomiast liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 76 300.

Ponad 4000 chorych na oddziałach covidowych

Jak poinformowało 21 października Ministerstwo Zdrowia w szpitalach przebywa 4 034 chorych z COVID-19, w tym 333 pod respiratorami. Natomiast łącznie w systemie jest 8 552 łóżek covidowych oraz 876 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa obecnie 157 147 osób, z kolei liczba ozdrowieńców wzrosła do 2 679 824.

Kraska: ponad 11 tys. chorych w szpitalach na 10 listopada

O najnowszych danych dotyczących czwartej fali mówił w czwartek, 21 października, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Radia Plus.

- Od kilkunastu dni obserwujemy zdecydowanie trend wzrastający jeśli chodzi o nowe zakażenia, i to trend na bardzo wysokim poziomie - przyznał.

Wspomniał również o niepokojących prognozach na najbliższe dni.

- Wszystkie modele, które otrzymujemy trochę się od siebie różnią. Najbardziej sprawdzają się prognozy krótkoterminowe na okres około trzech tygodni. Te prognozy przewidują, że około 10 listopada, w szpitalach będzie ponad 11 tys. pacjentów z COVID-19. To bardzo niepokojące, że ta czwarta fala bardzo się rozkręca – powiedział.

Czytaj więcej: Koronawirus. 21 października ponad 4000 chorych z COVID-19 w szpitalach. Rośnie liczba zakażeń

Obostrzenia. Normy dla stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione. Dziś sztab kryzysowy

Będą nowe obostrzenia?

Kraska odpowiadał również na pytania dotyczące wprowadzenia obostrzeń.

- Zastanawiamy się, decyzje będą podejmowane w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Dziś mamy sztab kryzysowy, myślę ten temat będzie także dziś poruszany - powiedział wiceminister.

Przyznał też, że prawdopodobnie normy dla wprowadzenia stref czerwonych i żółtych zostaną zmienione. Aktualnie dla strefy czerwonej to 24 zakażenia na 10 tys. mieszkańców. Nowe parametry miałyby być wyższe o 50 proc., czyli dla strefy czerwonej byłoby to 36 zakażeń na 10 tys. mieszkańców

Czytaj również: Wrócą obostrzenia? Niedzielski zapowiada mandaty

"Eksplozja pandemii"

O trudnej sytuacji epidemicznej mówił wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej w Legnicy.

- Przez ostatnie dwa dni mamy do czynienia ze swoistą eksplozją pandemii. Wzrosty mamy z tygodnia na tydzień 85- i ponad 100- proc. czyli to podwojenie wyniku. Jeśli sytuacja się utrzyma, to zaburzy wszystkie prognozy, które przedstawialiśmy - podkreślał.

Jak mówił szef resortu zdrowia ostatnie dane o liczbie nowych zakażeń "to odejście od stabilnego wzrostu". Sytuacja - co podkreślił - staje się bardzo poważna, co widać m.in. w liczbie hospitalizacji.

- Prawie jedną trzecią zakażeń dobowych generują dwa województwa: lubelskie i podlaskie. W lubelskim jest zajętych ponad 700 łóżek - wskazał Niedzielski.

Sprawdź: Minister zdrowia: eksplozja pandemii. Wrócą kontrole sanepidu i policji w dwóch województwach

Koronawirus w Polsce. Czwarta fala

Wczoraj, 20 października, Ministerstwo Zdrowia raportowało o 5559 nowych zakażeniach koronawirusem.

Najwięcej z województw lubelskiego (1249), mazowieckiego (1004), podlaskiego (587)

20 października MZ przekazało informację o śmierci 75 osób. W tym z powodu COVID-19 zmarło aż 21 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 54 osoby

Jak podsumowało Ministerstwo Zdrowia od początku pandemii koronawirus w Polsce potwierdzono 2 950 616 zakażeń. W związku z infekcją zmarło 76 254 osób.

19 października Rada Medyczna wydała rekomendację dla dawki przypominającej dla wszystkich osób, które ukończyły 18 lat. Rada rekomenduje również przedłużenie ważności paszportów covidowych

20 października premier Mateusz Morawiecki zapowiedział: Wspólnie z szefem Ministerstwa Zdrowia postanowiliśmy, że szczepienia (trzecią dawką dla wszystkich - przyp. red.) będą mogły się rozpocząć w ciągu kilku tygodni

- Kolejne dawki będą mogły przyjąć osoby powyżej 18 roku życia, u których od zakończenia podstawowego schematu szczepień upłynęło co najmniej 6 miesięcy - przekazał premier

Czytaj więcej: Morawiecki po Radzie Medycznej: szczepienia dawką przypominającą w ciągu kilku tygodni

