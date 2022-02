Koronawirus. 21 lutego. Nowe dane o zakażeń i zgonach z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. 21 lutego. Ile dziś zakażeń i zgonów? Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy raport koronawirusowy

Mamy 9 589 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazał resort zdrowia. Ostatniej doby zmarło 16 osób, w tym jedna wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 15 miało choroby współistniejące

21 lutego na oddziałach covidowych przebywa 16 483 chorych z COVID-19, w tym 1003 pod respiratorami

Jak zapowiedzieli przedstawiciele Ministerstwo Zdrowia jeszcze dziś resort ma przedstawić interpretację w sprawie ewentualnych konsekwencji wobec osób niezaszczepionych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia ubiegłego roku do 1 marca obowiązkowo zaszczepić się przeciwko COVID-19 muszą się trzy wskazane w dokumencie grupy

Koronawirus. 21 lutego. Zakażenia i zgony

Koronawirus. 21 lutego. Ile dziś zakażeń i zgonów? - Mamy 9 589 nowych przypadków zakażenia - przekazało w raporcie Ministerstwo Zdrowia.

21.02.2022 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (1791),

wielkopolskiego (1118),

kujawsko-pomorskiego (990),

śląskiego (753),

zachodniopomorskiego (688),

pomorskiego (619),

dolnośląskiego (549),

łódzkiego (545),

małopolskiego (483),

warmińsko-mazurskiego (442),

lubuskiego (417),

lubelskiego (372),

świętokrzyskiego (229),

podlaskiego (219),

opolskiego (171),

podkarpackiego (154).'

49 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 16 osób, w tym jedna wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast 15 miało choroby współistniejące.

Nowe dane epidemiczne komentował dziś rano rzecznik rządu Piotr Müller na antenie Radia Plus. Mówił, że jeśli tendencja spadkowa by się potwierdzała, to "faktycznie w marcu można byłoby mówić o pewnym luzowaniu obostrzeń" covidowych.

- Liczę na to, że faktycznie w marcu będzie można pokazywać dobre decyzje, aczkolwiek jestem zawsze ostrożny, bo tak jak wiemy, koronawirus już nie raz potrafił niestety pokazać swoje czarne oblicze - przyznał rzecznik rządu.

Na oddziałach covidowych prawie 16,5 tys. pacjentów z COVID-19

Liczba hospitalizacji 21 lutego: na oddziałach covidowych przebywa 16 483 chorych z COVID-19, w tym 1003 pod respiratorami.

Łącznie w systemie przygotowane są 29 009 łóżka covidowe oraz 2 503 respiratory.

Według danych resortu zdrowia kwarantanną objętych jest 198 657 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 4 890 810.

Dziś o karach za brak szczepień przed 1 marca

Jeszcze dziś resort ma przedstawić interpretację w sprawie ewentualnych konsekwencji wobec osób niezaszczepionych.

Przypomnijmy: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z grudnia ubiegłego roku do 1 marca obowiązkowo zaszczepić się przeciwko COVID-19 muszą się trzy wskazane w dokumencie grupy.

Obowiązek dotyczy medyków, pracowników podmiotów leczniczych oraz aptek, a także studentów kierunków medycznych.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.