Koronawirus. 19 października rekord zakażeń i zgonów. Wzrost o 85 proc.

Koronawirus. 19 października. - Mamy prawie 4000 nowych zakażeń - przyznał we wtorek, 19 października, w programie "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia

Ogromna jest też liczba zgonów za ubiegłą dobę.19 października Ministerstwo Zdrowia poinformuje o śmierci 64 osób

Dramatycznie rośnie także liczba chorych na oddziałach covidowych. - W ciągu ostatniej doby 328 osób dodatkowo zostało przyjętych do polskich szpitali - wylicza Kraska.

Koronawirus. 19 października prawie 4000 nowych zakażeń

We wtorek, 19 października, mamy rekordową liczbę nowych zakażeń. Tak źle nie było od wielu miesięcy. W sumie to prawie 4000 nowych przypadków koronawirusa.

- Dokładnie 3931 nowych osób zostało zakażonych COVID-19. To wzrost o prawie 85 proc. względem ubiegłego wtorku - przyznał we wtorek, 19 października, w programie "Sygnały Dnia" w radiowej Jedynce Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Jak dodał wiceminister minionej doby zmarły aż 64 osoby.

- Te liczby są tak przemawiające do naszej wyobraźni, tak powinny przemawiać, że te osoby które wahają się przed szczepieniem, powinny natychmiast udać się do punktów szczepień - podkreślał Kraska.

Wiceminister zwrócił również uwagę na duży wzrost liczby hospitalizacji na oddziałach covidowych.

- W ciągu ostatniej doby 328 osób dodatkowo zostało przyjętych do polskich szpitali. Zajęte są 3592 łóżka. Widzimy zatem, że nie tylko przybywa zakażonych, ale i pacjentów, którzy musza być hospitalizowani - mówił.

Koronawirus 19 października. Najnowsze dane:

3931 nowych zakażeń

nowych zakażeń 64 osoby zmarły

osoby zmarły 328 osób przyjęto na oddziały covidowe

osób przyjęto na oddziały covidowe 3592 łóżka są zajęte na oddziałach covidowych

Kraska: "Nie dziwmy się, że jest tyle nowych przypadków"

Waldemar Kraska odniósł się również do prognoz dotyczących czwartej fali, o których mówił kilka dni temu minister zdrowia. Adam Niedzielski wskazywał, że na koniec października będziemy mieli około 5000 zakażeń dziennie.

- Ten trend jest zdecydowanie szybszy niż nasze pierwotne prognozy i założenia - przyznał Kraska.

- Rzeczywiście na koniec października przekroczymy zdecydowanie te 5000 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, ale jeżeli spojrzymy na polskie ulice miast, na to jak zachowujemy się w środkach komunikacji miejskiej, w sklepach, to nie dziwmy się, że jest tyle nowych przypadków, bo zapomnieliśmy już o tych podstawowych zasadach: maseczce, dezynfekcji, dystansie. Myślę, że nikt już o tym nie pamięta, a to najprostszy i najtańszy środek, aby jednak ustrzec się zakażenia koronawirusem. Oczywiście nie wspominam już o szczepieniu, które jest tą najważniejszą bronią w zwalczaniu tej infekcji - dodawał.

Czytaj również: Zasiłek chorobowy na kwarantannie i izolacji. Kto i na co może liczyć?

Kod choroby na L4. Co widzi pracodawca na zwolnieniu lekarskim?

Kororonawirus w Polsce. Czawarta fala

W poniedziałek, 18 października potwierdzono 1 537 nowych przypadków zakażenia koronawirusa

Najwięcej nowych zakażeń było z województw: mazowieckiego (342), lubelskiego (290), podlaskiego (139)

Według danych MZ z 18 października liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii wynosi już 2 941 126. Niestety zmarło 76 115 osób zakażonych

Do 19 października w Polsce wykonano 38 286 490 szczepień przeciw COVID-19

W pełni zaszczepione - dwiema dawkami - są 19 728 692 osoby

Trzecią dawkę przyjęło 157 540 osób. Dawkę przypominającą - 467 696 osób

Prawdopodobnie w tym tygodniu Rada Medyczna ma podjąć decyzję o dopuszczeniu dawki przypominającej dla wszystkich chętnych osób powyżej 18. roku życia

Według prognoz rządu na koniec listopada możemy spodziewać się około 5000 zakażeń dziennie

Na koniec listopada zakażeń będzie 8000, a nawet 10000 do 12 tysięcy dziennie. Szczyt czwartej fali jest prognozowany w okolicach przełomu listopada i grudnia, być może nawet w połowie grudnia - wyliczał kilka dni temu minister zdrowia Sprawdź: 19 października Rada ds. Ochrony Zdrowia przy prezydencie. W porządku e-rejestracja i badania online Cmentarze na Wszystkich Świętych zostaną zamknięte? Jest decyzja rządu w sprawie 1 listopada

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.