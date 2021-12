Koronawirus. 16 grudnia. Nowe dane o zakażeniach i zgonach

Koronawirus. 16 grudnia mamy 22 097 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2 To o 20 proc. mniej niż przed tygodniem - przekazał w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski

Niestety znów ogromna jest liczba zgonów: minionej doby zmarły 592 osoby. W tym 75 proc. to osoby niezaszczepione

Jak mówił szef resortu zdrowia wśród 150 osób zaszczepionych, które zmarły "tylko ok. 50 osób nie miało żadnych chorób współistniejących"



Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 16 grudnia w szpitalach przebywa 23 963 pacjentów z COVID-19, w tym 2130 pod respiratorami

16 grudnia mamy 22 097 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ostatniej doby wykonano 103 928 testów na koronawirusa, w tym 34 762 to zlecenia na testy od lekarzy rodzinnych.

16.12.2021 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

śląskiego (2901),

mazowieckiego (2810),

dolnośląskiego (2007),

wielkopolskiego (1995),

małopolskiego (1737),

łódzkiego (1497),

pomorskiego (1380),

zachodniopomorskiego (1295),

kujawsko-pomorskiego (1274),

warmińsko-mazurskiego (998),

opolskiego (939),

podkarpackiego (823),

lubuskiego (786),

lubelskiego (685),

świętokrzyskiego (533),

podlaskiego (277).

160 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

- Dzisiejszy dzień to jest kontynuacja spadków, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, bo dzisiaj odnotowaliśmy 22 097 zakażeń. To jest blisko 20 proc. mniej, niż było tydzień temu - mówił 16 grudnia na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia. minister zdrowia Adam Niedzielski.

Niestety znów ogromna jest liczba zgonów: minionej doby zmarły 592 osoby (177 wyłącznie z powodu COVID-19, a 415 miało choroby współistniejące). W tym 75 proc. to osoby niezaszczepione.

- Jeśli chodzi o osoby zaszczepione, to w tej statystyce zgonów jest to ok. 25 proc. - czyli ok. 150 osób to osoby zaszczepione, a 75 proc., czyli zdecydowana większość, to osoby niezaszczepione - dodał szef resortu zdrowia.

Podkreślił też, że wśród 150 osób zaszczepionych tylko ok. 50 osób nie miało żadnych chorób współistniejących.

Koronawirus. Ponad 2,1 tys. pacjentów z COVID-19 pod respiratorami

Ministerstwo Zdrowia przekazało, że 16 grudnia w szpitalach przebywa 23 963 pacjentów z COVID-19, w tym 2130 pod respiratorami.

Natomiast łącznie w systemie są obecnie 31 539 łóżka covidowe oraz 2 888 respiratory.

Według ostatnich danych na kwarantannie przebywa 599 888 osób.

Bilans pandemii w Polsce

Liczba ozdrowieńców to 3 361 528

Liczba zakażonych koronawirusem 3 903 445

Liczba zgonów 90 306

16 grudnia ruszyły szczepienia dzieci między 5 a 11 rokiem życia

Dodajmy, że w czwartek, 16 grudnia, rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5 - 11 lat.

Według informacji przekazanych przez Adama Niedzielskiego, jak dotąd na szczepienie zapisano już 135 tys. dzieci.

- Przypomnę, że populacja dzieci, dla których wystawiliśmy skierowania, wynosi ponad 2,5 mln - dodał.

Szczepienia młodszych dzieci są wykonywane preparatem Comirnaty (Pfizer-BioNTech) w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.

Omikron spowoduje więcej hospitalizacji i zgonów niż prognozowano - przyznają eksperci

