Koronawirus. 12 listopada. Alert koronawirusowy w czterech regionach

Koronawirus. 12 listopada będzie poniżej 13 tys. nowych zakażeń - powiedział w TVN24, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Podkreślił jednak, że to raport za dzień wolny. - Było mniej testów, bo było mniej zleceń z POZ, gdyż podstawowa opieka zdrowotna święta nie pracuje - mówił.

Wczoraj zanotowano aż 19 074 nowe przypadki zakażeń koronawirusem. To kolejny rekord czwartej fali. Zmarły 274 osoby

Liczba zajętych łóżek covidowych przekroczyła 11 listopada poziom 10 tysięcy

Koronawirus. 12 listopada. Rzecznik MZ: było mniej testów, mniej zleceń z POZ

12 listopada będzie poniżej 13 tys. nowych zakażeń - powiedział w TVN24, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

- Dzisiaj raportujemy dzień wolny, więc na pewno tych przypadków jest mniej niż w ubiegłym tygodniu. Jest to poniżej 13 tys., więc jest to liczba mniejsza, ale podkreślam wczoraj mieliśmy dzień wolny, mieliśmy święto narodowe. Było mniej testów, bo było mniej zleceń z POZ, gdyż podstawowa opieka zdrowotna święta nie pracuje - mówił rzecznik prasowy MZ.

- Te dane nie oddają rzeczywistości, więc nie powinniśmy się nimi kierować. To co oddaje rzeczywistość, to na pewno te wzrosty obecnie na poziomie mniej więcej 50 proc. tydzień do tygodnia - wskazywał.

Jak dodawał Andrusiewicz prognozy dotyczące szczytu czwartej fali pozostają aktualne: największej liczby zakażeń należy spodziewać się na przełomie listopada i grudnia.

Andrusiewicz: sytuacja zaognia się w czterech regionach

Jednak, jak zastrzegał Lubelszczyzna i Podlasie są już blisko szczytu zakażeń.

- Ponieważ tam te wzrosty są w tej chwili najmniejsze w skali całego kraj, a pamiętamy, że te dwa województwa przodowały. Natomiast na pewno sytuacja zaognia się w takich regionach jak Małopolska, Wielkopolska, Śląsk, woj. opolskie - ostrzegał.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia wyliczał również, że minionej doby zmarło w granicach 30 osób.

- Tutaj też nadmienię, że raportowanie przez szpitale w dni wolne jest opóźnione i należy się spodziewać, że te dane w pełni zaraportowane będą jutro, bądź nawet w poniedziałek - uprzedził.

Nowy rekord czwartej fali

W czwartek, 11 listopada resort zdrowia poinformował o 19 074 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce. To kolejny rekord czwartej fali pandemii w Polsce.

Jak raportował resort zmarło 274 chorych na COVID-19.

Według danych MZ z 11 listopada wzrosła liczba zajętych respiratorów. Z 1 587 przygotowanych dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest już 1 006 tych urządzeń.

