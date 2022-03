Koronawirus. 11 marca. Zakażenia i zgony. Nowy raport z Ministerstwa Zdrowia

Koronawirus. 11 marca. Zakażenia i zgony. - Mamy 11 637 (w tym 1 308 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia

Ostatniej doby zmarło 121 osób, w tym 31 z powodu COVID-19, natomiast 90 miało choroby współistniejące

Według nowych danych resortu na oddziałach covidowych przebywa 8 338 chorych z COVID-19, w tym 523 pod respiratorami

Kiedy rząd zniesie wszystkie obostrzenia covidowe? - Przyjdzie czas na podejmowanie decyzji w sprawie obostrzeń, na razie takowej nie ma - powiedział na antenie Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska

- Mamy 11 637 (w tym 1 308 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało 11 marca Ministerstwo Zdrowia.

11.03.2022. Nowe zakażenia kronawirusem są z województw:

mazowieckiego (1798),

wielkopolskiego (1607),

kujawsko-pomorskiego (1038),

zachodniopomorskiego (827),

dolnośląskiego (820),

śląskiego (781),

lubelskiego (768),

pomorskiego (742),

małopolskiego (647),

łódzkiego (619),

lubuskiego (508),

warmińsko-mazurskiego (484),

świętokrzyskiego (330),

podlaskiego (227),

opolskiego (193),

podkarpackiego (142).

106 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Na oddziałach covidowych około 8000 chorych

Według nowych danych resortu na oddziałach covidowych przebywa 8 338 chorych z COVID-19, w tym 523 pod respiratorami.

Łącznie w systemie zabezpieczone są 19 838 łóżka covidowe oraz 1 847 respiratory.

Kwarantanną objętych jest 72 541 osób. Z kolei liczba ozdrowieńców to 5 169 557.

Wczoraj było 13 438 potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, najwięcej z województw: mazowieckiego (2328), wielkopolskiego (1755) oraz kujawsko-pomorskiego (1290).

Mimo malejącej liczby zakaż wciąż wysoka jest liczba zgonów. 10 marca Ministerstwo Zdrowia raportowało o 184 przypadkach śmierci w związku z koronawirusem.

Oddziały covidowe do zamknięcia. NFZ ogłosił koniec pandemii

Koniec oddziałów covidowych i szpitali tymczasowych nastąpi w związku z zakończeniem ich finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

- Przestaną funkcjonować do końca marca tego roku – podaje prawo.pl. Co równie ważne, zmienią się także zasady dotyczące świadczeń covidowych. Od kwietnia będą one realizowane ze środków publicznych.

Kiedy koniec obostrzeń covidowych?

O to, kiedy rząd zniesie wszystkie obostrzenia covidowe był pytany w środę na antenie Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska.

- Obserwujemy w tej chwili nową sytuację, jaka jest w związku z napływem uchodźców. Musimy być bardzo ostrożni - przyznał.

- Myślę, że jeżeli sytuacja epidemiczna pozwoli, to przyjdzie na to czas. Przyjdzie czas na podejmowanie decyzji w sprawie obostrzeń covidowych, na razie takowej nie ma - dodał.







