Ile kosztuje leczenie COVID-19? Doba na intensywnej terapii to 5 tys. zł. A do tego drogie leki

W zależności od tego, w jakim stanie jest chory wymagający hospitalizacji, może być ulokowany na oddziale zakaźnym lub przeniesiony na intensywną terapię

Ceny leczenia różnią się znacznie - wpływa na to rodzaj zastosowanych leków i świadczeń, a kwoty tych mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych. W skrajnych przypadkach dochodzą do miliona

Gazeta Wyborcza sprawdziła rodzaje stosowanych leków oraz ich koszt, a także świadczenia dla pacjentów covidowych w czterech polskich szpitalach

Koronawirus w Polsce. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? Nowy raport z 13 grudnia

Pacjent z COVID-19. Leczenie podstawowe. Ile kosztuje?

Pacjenci, którzy nie przebywają na oddziale intensywnej terapii, mają wdrożone leczenie podstawowe, bazujące na antybiotykach oraz lekach sterydowych. Ilość podawanych leków zależna jest od stopnia zajętości tkanki płucnej. Cały proces leczenia trwa od 10 do 14 dni.

Stosowane leki oraz koszt przykładowych produktów to:

cefalosporyny (np. Ceftriaxon) - 8 zł

(np. Ceftriaxon) - piperacylina - penicylina beta-laktamowa - w przypadku spadku wydolności oddechowej, pogorszenia stanu chorego, powiększającego się obszaru zmian w płucach

- penicylina beta-laktamowa - w przypadku spadku wydolności oddechowej, pogorszenia stanu chorego, powiększającego się obszaru zmian w płucach karbapenemy (np. imipenem) - u chorych z wydolnymi nerkami - 128 zł

(np. imipenem) - u chorych z wydolnymi nerkami - wankomycyna - w przypadku zakażenia szczepem MRSA

- w przypadku zakażenia szczepem MRSA steroidy (Dexaven)

(Dexaven) probiotyki - dostaje je każdy chory leczony antybiotykami, celem zapobiegania zakażeniu clostridium difficile

- dostaje je każdy chory leczony antybiotykami, celem zapobiegania zakażeniu clostridium difficile inhibitory pompy protonowej (Polprazol) - lek otrzymuje każdy chory, celem zapobiegania wrzodom żołądka

(Polprazol) - lek otrzymuje każdy chory, celem zapobiegania wrzodom żołądka Remdesivir - 1,6 tys. zł

tocilizumab - podaje się go chorym z zaawansowanymi zmianami w płucach - ok. 3 tys. zł.

Potrzebne mogą być również leki takie jak:

glikokortykosteroidy (Solu-Medrol)

(Solu-Medrol) heparyny (Fraxiparine, Clexane)

(Fraxiparine, Clexane) nowoparyna - dawki zależne są od wagi i stanu pacjenta

- dawki zależne są od wagi i stanu pacjenta diuretyki

leki wykrztuśne

witamina C.

W przypadku problemów z oddychaniem (saturacja poniżej 90 proc. i spada), pacjentowi podawany jest tlen.

Leczenie COVID-19 - oddział intensywnej terapii. ECMO najdroższe

Leczenie na oddziale intensywnej terapii zostaje wdrożone wówczas, gdy standardowa procedura na oddziale zakaźnym nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, a stan pacjenta uległ pogorszeniu.

Jak poinformował na łamach Wyborczej dr Konrad Jarosz, dyrektor Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, koszty leczenia na OIT "należą do najwyższych kosztów ponoszonych w szpitalu".

Dobowy koszt leczenia na oddziale intensywnej terapii wynosi ok, 4,8 tys. zł, przy czym średni czas leczenia na OIT jest dłuższy niż 24 dni.

Jednak do leczenia wlicza się również koszty zużycia specjalistycznych sprzętów, takich jak oksygenator przeznaczony do pozaustrojowego natlenienia krwi - ECMO. To już koszt rzędu 20 tys. złotych. Podłączenie pacjenta do takiego sprzętu kosztuje 50 tys. zł, a leczenie z jego wykorzystaniem angażuje wyspecjalizowany zespół i może wynieść szpital nawet milion złotych.

Kosztowność leczenia ECMO potwierdziła na łamach Wyborczej również rzecznik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu Edyta Hanszke-Lodzińska. - W 2021 roku było to od 150 tys. zł do 310 tys. zł - podała.

Zobacz też: Szpital zamknął 5 oddziałów. W zamian jest 110 łóżek covidowych

Omikron. Zmarła pierwsza osoba zakażona nowym wariantem w Wielkiej Brytanii

14 grudnia rozporządzenie o weryfikacji certyfikatów covidowych. Dzień później nowe obostrzenia