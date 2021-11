Profesor Andrzej Horban na antenie RMF FM był pytany o sens szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19

Nie każde szczepienie wykonuje się raz na całe życie, to zależy od patogenu

Nie ma stuprocentowego zabezpieczenia przed COVID-19, ale szczepionka chroni przed ciężkim przebiegiem choroby

Horban: nie wiadomo, czy przeciw COVID-19 będziemy musieli szczepić się co roku

- Najpierw trzeba byłoby zaszczepić się pierwszymi dwiema dawkami - powiedział przewrotnie specjalista. - Szczepimy przeciwko chorobie wirusowej wywołanej przez wirusa. Odpowiedź immunologiczna na szczepionkę jest mniej więcej podobna do odpowiedzi na inne szczepionki stosowane w przypadku chorób wirusowych, pojawia się po tygodniu, dwóch tygodniach i utrzymuje się przez kilkanaście tygodni, pół roku może nawet rok, ale potem spada - podkreślił.

Horban zauważył, że szczepienia nie zawsze muszą być wykonywane "raz i na całe życie". - Często zależy to od wirusa, od patogenu - przyznał. Jednak zaznaczył, że nie wiadomo, czy przeciw COVID-19 będziemy musieli szczepić się co roku. - To nowa jednostka chorobowa, nowy wirus, nowe szczepionki. Możliwe teoretycznie, że tak - dodał.

Polecamy: Pracodawca sprawdzi szczepienie. Projekt ustawy trafi do Sejmu. Niedzielski zdradził szczegóły

Zaszczepili się, a zmarli? Nic nie zabezpiecza w stu procentach

Profesor przyznał, że "zna i takich, co się zaszczepili i zachorowali i niestety zeszli z tego padołu".

- Szczepienia nie zabezpieczają w stu procentach przed zachorowaniem - zaznaczył Horban, potwierdzając słowa redaktora, że nic nie daje pełnego zabezpieczenia. - Wychodzimy z domu, nie wiemy czy dojedziemy, mamy prawo jazdy i możemy ulec wypadkowi. Nie zabezpiecza. Natomiast zabezpiecza prawie w stu procentach przed ciężkim przebiegiem choroby - podkreślił.

- Część ludzi nie chce się szczepić - przyznał Horban. - Populacja wykazująca rozsądek i dbająca o swoje zdrowie, czyli na przykład ludzie powyżej 70. roku życia, którzy mają rzeczywiście dużo większe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i śmierci z wielu powodów, zaszczepieni są w ponad 80 procentach - poinformował specjalista.

Czytaj też: Szczepienie dzieci przeciw COVID-19. Dr Cessak alarmuje: "Wzrost zachorowań w najbliższych tygodniach"

Wraca nauka zdalna. MEiN podał najnowsze dane. Ogniska koronawirusa w ponad 1000 szkół

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.