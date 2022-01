Horban: jeżeli ktoś się wypowiada na tematy szczepień negatywnie, zaczyna podważać politykę państwa

Prof. Horban na antenie RMF FM nawiązał do kwestii potencjalnej dymisji prof. Barbary Nowak

Negatywne wypowiedzi o szczepieniach podważają politykę państwa, a kto ją podważa, nie powinien pełnić funkcji publicznych - ocenił profesor

Szczepienia zapobiegają nieszczęściu, jakim jest ciężka choroba - dodał

Nie można odrzucać 300 lat postępu medycyny i wracać do XVIII wieku - mówił specjalista

Negowanie wartości szczepień winno skutkować utratą stanowisk publicznych

Na antenie radia RMF FM profesor Andrzej Horban był zapytany o małopolską kurator prof. Barbarę Nowak i jej dymisję oraz wyjaśnienie działań w związku z tą sprawą. Rada Medyczna miała mieć przygotowane stanowisko w niedzielę, a prof. Horban miał opublikować je w poniedziałek.

- Prawda jest niesłychanie prozaiczna: tekst napisałem niedzielę rano, do 7 wsiadłem do samochodu i wracałem z urlopu. Zajęło to kilkadziesiąt godzin, a potem trwała dyskusja nad cyzelowaniem słów. Zasada działania Rady Medycznej jest taka, żeby osiągnąć konsensus - podsumował lekarz.

Horban dodał, że Rada podtrzymuje opinię, że negowanie wartości szczepień przeciw COVID-19 winno skutkować utratą stanowisk publicznych.

- Podtrzymujemy oczywiście tę opinię i to jest jasne i klarowne, ponieważ szczepienia mają podstawową rolę w zapobieganiu nieszczęściu, jakim jest ciężka choroba - poinformował.

Zaznaczył, że "jeżeli ktoś wypowiada się na tematy szczepień negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa". - Osoba, która ją podważa, nie powinna pełnić funkcji publicznych to jest jasna zdecydowanie opinia Rady, którą też potrzebuję. [Barbara Nowak] powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie, nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ o tym nie ma pojęcia - stwierdził prof. Horban.

Nie można odrzucać 300 lat postępu medycyny

- Mamy jasne i zdecydowanie zdanie jako lekarze, jako członkowie Rady Medycznej: nie można odrzucać 300 lat postępu medycyny i wracać do XVIII wieku - grzmiał profesor.

- Pytanie brzmi czy się szczepić; natomiast, jeżeli się szczepić, to należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości - dodał prof. Horban.

Horban podkreślił, że "obowiązkowe szczepienie oznacza, że administracja państwowa, administracja medyczna musi zorganizować całe szczepienia tak, żeby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia". - Drugą stroną jest wprowadzanie czegoś, co byśmy nazwali restrykcjami albo nakłanianiem obywatela - dodał.

- Paszporty covidowe to pewna forma nakłaniania, utrudniania życia obywatelowi, który się nie zaszczepi - przyznał prof. Horban, jednak zgodził się, że jednocześnie to także forma ułatwiania życia zaszczepionym obywatelom.

