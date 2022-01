Ekspertka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego: Omikrona zatrzymać się nie da

W rozmowie na antenie TOK FM Magdalena Rosińska przyznała, że na tę falę zapowiadane ruchy rządu w postaci ustawy weryfikacji covidowej są spóźnione

Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego przytoczyła opinie, że fala Omikrona będzie ostatnią tak groźną falą koronawirusa

Epidemiolożka oczekuje od rządzących skuteczniejszej polityki informacyjnej i zachęty do szczepień przeciw COVID-19

"O nadejściu Omikrona wiedzieliśmy już w grudniu"

We wtorek, 26 stycznia, padł rekord liczby zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia zaraportowało o 53 420 nowych przypadkach zachorowań na COVID-19.

- Wszyscy eksperci byli zgodni, że fala Omikrona nadejdzie. Na podstawie doświadczeń z innych krajów miej więcej już w grudniu wiedzieliśmy jak ona przebiega. Że jest to bardzo szybka fala o bardzo szybkim rozsiewie - powiedziała na antenie TOK FM Magdalena Rosińska.

Profesor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego odniosła się także do procedowanej w Sejmie ustawy o weryfikacji covidowej.

- W tej chwili, kiedy jesteśmy blisko szczytu tej fali, na działania typu przyjmowanie nowych ustaw, które następnie będą wdrożone i które później ludzie będą realizować np. dotyczących szczepień, na tę konkretną falę Omikrona jest już za późno - przyznała.

- Niemniej, jest to coś co musimy robić, aby uniknąć kolejnych fal - dodała.

Potrzebne skuteczniejsze zachęcanie do szczepień przeciw COVID-19

Epidemiolożka wspomniała również o problemie głośnych ruchów antyczepionkowych i promowaniu nieprawdziwych informacji na temat pandemii.

- To jest kwestia polityki informacyjnej rządu i klarownego wyjaśniania różnych wątpliwości, które w skutek szerzenia nieprawdziwych informacji powstają wśród ludzi. Oczekiwałabym całościowych działań, dłuższych dyskusji, zwłaszcza dotyczących promocji szczepień, skuteczniejszego zachęcania do zaszczepienia - powiedziała Magdalena Rosińska.

Omikron ostatnią tak groźną falą koronawirusa?

Profesor uważa, że Omikrona "zatrzymać się nie da, ale da się go spowolnić i pomóc systemowi ochrony zdrowia".

- Sporo zależy od naszej woli. Trzeba być bardzo ostrożnym. Ograniczajmy życie towarzyskie jak się da. Dość istotną sprawą jest, aby się testować i w momencie wykrycia zakażenia pozostawać zgodnie z zaleceniami w domu - podkreśliła.

- Pojawiają się głosy, że to ostatnia fala, która będzie tak groźna. Prawdopodobnie będą kolejne, ale przy tym jak w większości społeczeństwo jest uodpornione, to one nie będą miały już takiego znaczenia dla ochrony zdrowia. Będzie mniejsza liczba hospitalizacji, będzie mniejsze ryzyko zgonu - dodała Magdalena Rosińska.

