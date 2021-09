Australijskie pielęgniarki podają środki uspokajające pacjentom z COVID-19. Wszystko przez braki kadrowe

Pielęgniarki i pielęgniarze w Australii podają pacjentom covidowym środki uspokajające, często w zwiększonych dawkach

Ma to pomóc w zapewnieniu poczucia bezpieczeństwa pacjentom w ciężkim stanie

Medycy mają ponadto dzięki temu czas na zajęcie się wszystkimi pacjentami

Australijscy pielęgniarze i pielęgniarki coraz częściej podają pacjentom w ciężkim stanie środki uspokajające w zwiększonych dawkach. Powodem ma być wzrost liczby zachorowań w wyniku zakażenia wariantem delta koronawirusa i niedobory kadry medycznej. To, zdaniem medyków, sposób na poprawę bezpieczeństwa pacjentów w ciężkim stanie i na zyskanie czasu na opiekę nad resztą pacjentów. O sprawie poinformował Polsat News za The Guardian.

Przypadki usypiania pacjentów covidowych w dwóch australijskich szpitalach

Medycy ze szpitali St Vincent's i Royal Prince Albert w stolicy australijskiego regionu Nowa Południowa Walia poinformowali o tym media. Sprawy nie były powiązane, bo zostały zgłoszone niezależnie.

Liczba przypadków zachorowań na COVID-19 zwiększa presję na medykach. I to właśnie z jej powodu pielęgniarze i pielęgniarki mają podawać pacjentom zwiększone dawki środków uspokajających. W przeciwnym razie ci w najcięższym stanie powinni mieć stałą opiekę pielęgniarską.

Maksymalną dawkę leku ustala lekarz. Oni tylko ją podają

Guardian nie podał jednak, że decyzja o zwiększaniu dawek leków jest autonomiczną decyzją medyków, choć mają oni pewną swobodę w rozdzielaniu porcji. To lekarz, który przepisuje lek, określa, jakie dawki ma przyjąć pacjent. Maksymalna dopuszczalna dawka będąca już w decyzji pielęgniarzy i pielęgniarek działa na pacjenta usypiająco, a przez to w bezpieczny sposób odciąża medyka.

Guardian, powołując się na własne anonimowe źródła, twierdzi, że ta metoda podawania leków jest praktykowana w przypadku pacjentów, co do których jest podejrzenie, że mogliby wyrwać sobie wenflon czy zmieniać ustawień respiratora. Uśpionego pacjenta można "spuścić z oka" - twierdzi jeden z cytowanych medyków. I choć zdają sobie oni sprawę, że nie jest to właściwy sposób opieki nad pacjentem, który nie jest w stanie samodzielnie oddychać, jest to jeden ze sposobów na zapewnienie mu bezpieczeństwa - w odróżnieniu od sytuacji, gdy miałby zostać bez opieki i potencjalnie sobie zaszkodzić.

