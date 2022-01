Adam Niedzielski już po 3. dawce. "Szykujemy się na Omikron. Mamy już 112 przypadków"

W piątek, 7 stycznia, minister zdrowia Adam Niedzielski odwiedził jedną z warszawskich aptek

Celem wizyty szefa resortu było przyjęcie trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19

Jak podkreśliło Ministerstwo Zdrowia, trzecia dawka przypominająca jest niezwykle ważna w kontekście zbliżającej się piątej fali koronawirusa spowodowanej wariantem Omikron

Szef resortu zdrowia potwierdził 112 odnotowanych przypadków zakażeń Omikronem

Adam Niedzielski, minister zdrowia, zaszczepił się 3. dawką szczepionki przeciw COVID-19

W piątek, 7 stycznia, minister zdrowia Adam Nedzielski przyjął trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

- Trzecia dawka przypominająca przyjęta. W walce z #Omicron ta trzecia dawka jest niezwykle ważna - podkreśliło na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

Omikron w Polsce. Minister zdrowia potwierdził 112 przypadków zakażeń Omikronem

- Zbliża się Omikron. Liczba przypadków wykrytych mutacji przekroczyła już 100. Dokładnie wynosi 112. Ten udział w strukturze mutacji jest nadal mały, bo rzędu 3 proc., ale jednak w tych ostatnich 2 tygodniach widzimy jego bardzo systematyczny wzrost - mówił Adam Niedzielski, tuż po zaszczepieniu się w jednej z warszawskich aptek.

- Te wzrosty oznaczają, że w perspektywie miesiąca, być może dłuższej, czeka nas przyśpieszenie liczby zakażeń, przyśpieszenie liczby zachorowań. I to jest bardzo ważne, byśmy wykorzystali ten miesiąc, który mamy w tej chwili do tego, żeby się przygotować - dodawał minister.

"Trzecia dawka przygotowuje do zderzenia z piątą falą, do zderzenia z Omikronem"

- To przygotowanie to jest cała działalność państwa związana z przygotowaniem infrastruktury, przygotowaniem i odnowieniem zapasów, z przygotowaniem planów dotyczących zwiększenie infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na przypadki COVID-19 nawet do 60 tys. łóżek - tłumaczył.

- Ale oprócz tych przygotowań, które są wykonywane na poziomie państwa, warto żeby każdy z nas przygotował się również do tej fali szczepiąc się, biorąc trzecią dawkę, dawkę przypominającą, która uodparnia, która przygotowuje do zderzenia z piątą falą, do zderzenia z Omikronem - podkreślał minister Niedzielski.

- Korzystając między innymi z tego, że przyspieszyliśmy możliwość wzięcia 3. dawki zrobiłem to w miejscu, które od niedawna daje taką możliwość. Mówię tutaj o aptece, mówię tutaj o całym systemie aptek w Polsce, który ma taką możliwość szczepienia. Jak widać, na wyciągnięcie ręki można się zaszczepić, trwa to bardzo szybko i bez żadnych problemów - dodał.

