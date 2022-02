11 lutego wchodzą nowe zasady kwarantanny. Opublikowano rozporządzenie MZ

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia, od 11 lutego zmienią się zasady dotyczące kwarantanny. Skrócony czas odbywania kwarantanny wjazdowej (z 10-14 dni do 7 dni), a także zniesiona zostanie kwarantanna "z kontaktu".

Kwarantanna. Zmiany od 11 lutego:

Co ważne, powyższe zasady dotyczą także osób, które obecnie przebywają na kwarantannie wynikającej z rozpoznania kontaktu. 10 lutego miały zostać przesłane im wiadomości SMS z Ministerstwa Zdrowia, które zdejmą taką kwarantannę dla osób na niej przebywających.

Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano 10 lutego.

- Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia o izolacji i kwarantannie została opublikowana. Rozpoczynamy wysyłkę 79 tys. SMSów informujących o jutrzejszym zwolnieniu z kwarantanny osób które zostały na nią skierowane z racji kontaktu z zakażonym - przekazał resort zdrowia na Twitterze.

Kolejne zmiany w zasadach kwarantanny i izolacji zaczną obowiązywać od 15 lutego. Od tego dnia skrócona zostanie kwarantanna dla współdomowników osób zakażonych oraz izolacja dla osób zakażonych.

Kwarantanna i izolacja. Nowe przepisy od 15 lutego:

Przypomnijmy, że od 2 lutego 2022 roku wprowadzono istotne zmiany w kwarantannie i izolacji dotyczące wyłącznie służb mundurowych oraz personelu medycznego.

Dla tych grup zawodowych izolacja domowa trwa:

Z kolei kwarantannę skrócono do 5 dni.

Dodajmy, że w trakcie konferencji prasowej 9 lutego ogłoszono również , że uczniowie klas V-VIII i wyżej wracają 21 lutego stacjonarnie do szkół.

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach o tydzień. Już 21 lutego uczniowie wrócą do nauki stacjonarnie w klasach od V do VIII, jeśli w tym czasie nie wypadają ferie zimowe - ogłosił minister edukacji i nauki.