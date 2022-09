Zbliża się VII Kliniczne Forum Ekspertów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Klinicyści biją na alarm! Aż 40 proc. polskiego społeczeństwa mierzy się z chorobami alergicznymi. Nawet 4 mln Polaków cierpi na astmę. Do 26 proc. osób po 40 roku życia ma przewlekłe obturacyjne choroby płuc.

Dlatego Polskie Towarzystwo Alergologiczne, stojące na straży edukowania i szerzenia wiedzy na temat wspomnianych jednostek chorobowych, już po raz siódmy daje możliwość dyskusji z największymi autorytetami alergologii oraz pulmonologii, a także przestrzeń do poszerzenia wiedzy o najświeższe informacje z kraju, ale również ze świata.

Program VII Klinicznego Forum Ekspertów PTA obejmuje to, czym żyje współczesna medycyna: pandemia COVID-19, diagnostyka i terapia astmy oraz alergicznych chorób układu oddechowego, a także analiza tego co system, ale i każdy z osobna może zrobić, by spowolnić lub nawet powstrzymać epidemię chorób narodowych.

Forum jest również przeglądem najważniejszych osiągnięć alergologii i pulmonologii ostatnich 12 miesięcy. Jak zapewnia organizator, wszyscy uczestnicy otrzymają aktualną wiedzę medyczną podaną w przystępny i ciekawy sposób, umożliwiający jej praktyczne wykorzystanie w pracy z pacjentem.

Wykładowcami będą najlepsi polscy eksperci, którzy m.in. zaprezentują skuteczne schematy dotarcia do przyczyn chorób oraz możliwości ich opanowania i leczenia. Nie zabraknie również dyskusji o stanie lecznictwa w Polsce w obliczu zbliżającej się kolejnej fali COVID-19.

- Skierowanie uwagi na COVID-19 może powodować zaniedbanie diagnostyki i terapii innych schorzeń, które bez wątpienia uderzą w nasze zdrowie i cały system w najbliższym czasie - podkreśla prof. Piotr Kuna, kierownik naukowy VII Klinicznego Forum Ekspertów PTA.

- Najnowsze badania opublikowane w Nature pokazują, że po przechorowaniu COVID w ciągu kolejnych 6 miesięcy ryzyko zgonu rośnie aż o 60 proc. i znowu główną ich przyczyną są choroby układu oddechowego. Stąd też hasło naszego spotkania – by nie zwlekać, lecz działać na rzecz wczesnej diagnostyki, leczenia i holistycznego podejścia do postępowania u chorych cierpiących na choroby alergiczne, astmę i POChP, szczególnie w czasie pandemii COVID. Wierzę, że w ciągu trzech dni Forum każdy z zainteresowanych znajdzie dla siebie interesujące wątki. Dlatego zapraszam serdecznie do udziału i mam nadzieję do zobaczenia – dodaje prof. Kuna.