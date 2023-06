Za ten lek pacjenci zapłacą mniej o 452 zł. Zmiany wchodzą 1 lipca

1 lipca 2023 roku wejdą w życie ważne zmiany na liście leków refundowanych. Jak informuje firma IQVIA poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 359 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 37 z nich. Największe obniżki dotyczą następujących produktów:

Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł,

Icatibant Accord (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 152,47 zł

Fibracol Plus (Emplastri collagenosa, opatrunek, 226,44 cm2, 1 szt.) – o 69,32 zł w przypadku opakowań wydawanych z bezpłatnym poziomem odpłatności, oraz 47,11 zł w przypadku odpłatności ryczałtowej.

- Obniżki te wynikają ze zmian podstaw limitu w grupach 214.1, Alergeny kurzu domowego, 241.2, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ikatybant oraz 267.1, Opatrunki do ran

z wysiękiem bez cech infekcji – zawierające kolagen. Od lipca 2023 roku limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml), Icatibant Accord (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) oraz Fibracol Plus (Emplastri collagenosa, opatrunek, 226,44 cm2, 1 szt.) - wskazuje IQVIA.

